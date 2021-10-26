Радзиховский: Жители Прибалтики не едут гастарбайтерами в Россию, но мигрируют в ЕС

Свои геополитические странствия закончим кратким обзором в одной статье прибалтийских стран - Литвы, Латвии, Эстонии.

Эти три государства - если смотреть из Москвы - слишком сходны, напрашиваются на общее описание. Вместе "вошли" в СССР (1940), вместе "вышли" (1990), единственные из постсоветских республик члены НАТО и ЕС (все вступили вместе в 2004), никогда не были в СНГ. Все они - парламентские республики. Наконец, сами себя называют "страны Балтии", а 23 августа 1989 г. 2 млн их жителей выстроились общей цепью "Балтийский путь" в знак отделения от Советского Союза. Были в этой цепи, кстати, и русские жители трех республик.

Территория современных стран Балтии находилась в вассальной зависимости от русских княжеств еще в Средние века, затем отошла к Ливонскому ордену, Швеции, Польше и т.д., а в XVIII веке вошла в состав Российской империи (Лифляндская, Курляндская, Эстляндская, частично Виленская губернии). В 1918-м советское правительство признало независимость этих республик, затем была борьба прогерманских и просоветских отрядов, и в итоге, в 1920-м были образованы три независимых балтийских государства. Согласно "секретному протоколу" к советско-германскому пакту 1939 г. эти страны были отнесены к "зоне интересов СССР", что и реализовалось в 1940 г.

Таковы основные вехи предыстории современных стран Балтии.

Теперь коротко об итогах 30 лет независимости.

Население. По переписи 1989 г. Литва - 3 675 000 жителей, Латвия - 2 665 000, Эстония - 1 566 000, вместе - 7 906 000 чел. По данным 2021 г.: Литва - 2 783 000 (76% от 1989-го), Латвия - 1 893 000 (71% от 1989-го), Эстония - 1 350 000 (86% от 1989-го), вместе - 6 026 000, 76% от последнего "советского года". Что ж, общая проблема многих стран бывшего СССР. Низкая рождаемость, но главное - эмиграция, эмиграция. Например, в Литве естественная убыль населения - 189 000, эмиграция - 703 000 (по другим данным, 710 000 чел.), из Латвии в 1991-2019 гг. уехали 650 000 чел., вернулись - 195 000. Жители "привилегированной Балтии" не едут гастарбайтерами в Россию, но зато тем активнее мигрируют в ЕС, особенно, конечно, после 2004-го, когда они получили для этого все возможности. "Рыба ищет где глубже, человек - где лучше".

Жители "привилегированной Балтии" не едут гастарбайтерами в Россию, но зато тем активнее мигрируют в ЕС

Что касается русских, русскоязычных. Самой "русской" всегда были Латвия: 905 000 чел. в 1989 г., 34% населения, в 2021-м - 538 000 чел., 28,5% населения, общее сокращение 367 000 чел., больше 40%. При этом в Риге произошел "зеркальный поворот": в 1989-м латыши составляли 36% жителей, русские - 47%, а в 2021-м - прямо наоборот, латыши - 47%, русские - 36%. Неверно было бы считать, что большинство русских вернулись в РФ. Точных данных на этот счет я не нашел, но есть косвенные. Всего в страны СНГ уехали в 1991-2019 гг. 15% эмигрантов из Латвии, т.е. меньше 100 000 чел. Очевидно, большинство из них русские, вернулись в Россию. Но эти 80 000-90 000 чел. - порядка 20-25% от уменьшения числа русских в Латвии. Видимо, куда большее значение играла эмиграция русских в ЕС, а также то, что часть русских (молодых, естественно) ассимилируются, причисляют себя к латышам, особенно в смешанных семьях. Есть и еще одна тенденция - "новая русская эмиграция в Латвию". С тех пор как страны Балтии вошли в ЕС, появилась возможность при небольших инвестициях приобрести еврогражданство. Так возник феномен "новых русских в Балтии", в основном в Латвии, где в Юрмале, Риге активно покупали недвижимость. "Новых русских латышей" немного - порядка 10 000 -12 000 чел., "но они в смокингах", среди них известные в России имена - артисты, журналисты и т.д.

Аналогичные процессы - в Литве, Эстонии. Литва. Русских было на излете СССР - 344 000, 9% населения, сейчас - 125 000, 4,5%, сокращение почти в 3 раза. Эстония - русских было 475 000 (30% жителей), стало - 323 000 (24%).

Впрочем, сокращение абсолютного числа и доли русских (русскоязычных) идет во всех странах СНГ. Например, в вполне дружественном РФ Казахстане русских было 6 228 000 - стало 3 478 000, 55% от прежнего числа. Уменьшение примерно как в той же Латвии и больше чем в Эстонии. Разница в том, что из СНГ русские в основном уезжали в РФ, а из Балтии - в Европу. Понятно, что это связано с тем, что ни одна страна СНГ не входит в ЕС.

Не стану много говорить про законы о гражданстве. В Литве подавляющее большинство русских являются гражданами, в Латвии только около 60% русских - граждане, в Эстонии - около 40%. Причем речь, как правило, о людях, которые в этих странах родились, по крайней мере жили там на момент обретения независимости и появления самих государств Балтии, с их гражданством. Понятно, что с точки зрения норм политкорректности ЕС эта "этнодемократия" абсолютно нетерпима, что, впрочем, не слишком волнует европейских политиков и никак не помешало странам Балтии вступить в ЕС-НАТО.

Вступление в НАТО было пиар-политходом, но не решением "Проблем Безопасности"

Напоследок - об этом вступлении.

Несомненно, членство в ЕС крайне важно для прибалтийских государств. Экономика, гуманитарные проблемы (та же миграция и не только она) - все это прямо зависит от ЕС. По ВВП на душу населения эти страны с хорошим отрывом лидируют среди государств бывшего СССР. Что же касается НАТО, то вступление в него было пиар-политходом, но не решением "Проблем Безопасности". После 2004-го НИЧЕГО не изменилось: в странах Балтии как не было, так и нет американских баз, но гораздо важнее - как до 2004-го им как ничем в военном отношении не угрожала Россия, так и не угрожает. "Риторические конфликты" имеют место - опять же, как до 2004-го, так и после. В общем, "вступление в НАТО" похоже на "оберег от сглаза" или на прибивание подковы на ворота "от злых духов"...