Новости

Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 16:27
Фото: Татьяна Маслани на съемках сериала "Женщина-Халк" Marvel 15:19
Обнаруженную на съемках телешоу Светличную родные искали по моргам 15:01
Эмилия Кларк снимется в необычной романтической комедии 14:54
От коронавируса умер автор "Выстрела в гробу" Николай Засеев-Руденко 14:44

Раскрыто происхождение черного костюма Человека-паука Тома Холланда

Новости
    26.10.2021, 16:10
Текст:   Богдан Бобров

Человек-паук в киновселенной Marvel в каждом фильме обзаводился новым костюмом. Не станет исключением и грядущий триквел под названием "Нет пути домой" - в нем Том Холланд примерит наряд черного цвета с золотыми вставками.

Впервые его можно было рассмотреть на игрушках, которые готовят к премьере, а чуть позже несколько кадров попали в первый трейлер картины.

В Сети появилось объяснение происхождения этого костюма. Об этом пишет The Direct.

По информации издания, в ленте будет сцена, в которой покажут, что раскрытие тайны личности Питера Паркера здорово мешает его геройствам. Так, после пресечения очередного преступления на дружелюбного соседа на улице нападет один из сочувствующих Мистерио и выльет на стенолаза ведро зеленой краски.

Фото: KinoPoisk
Фото: Татьяна Маслани на съемках сериала "Женщина-Халк" Marvel

У Спайдермена в силу обстоятельств и нехватки времени не останется других вариантов, кроме как вывернуть красно-черный костюм наизнанку, который внутри отделан черным с золотыми прожилками.

Насколько эта информация достоверна, получится установить только после премьеры. Она запланирована на 16 декабря текущего года.

Новости

В Сети появились характер-постеры к "King's Man: Начало" 14:36
Умер композитор Удо Циммерманн 14:27
"Неделю шаталась": сын Светличной прокомментировал обнаружение матери 14:19
Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках телешоу 13:20
⧣ США
Фото: iStock
Маркос Эфрон снимет триллер "Усадьба" 11:57
Вышел трейлер хоррора с Брюсом Кэмпбеллом "Черная пятница" 11:16
Умер американский актер и певец Джей Блэк 10:59
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Российский Netflix показал трейлер своих премьер ноября 25.10.2021
От COVID умер писатель-фантаст и сценарист Сергей Булыга 25.10.2021
Появился трейлер южнокорейского сериала "Доктор Брейн" 25.10.2021
⧣ комиксы
Фото: kinopoisk.ru
Фильм "Не время умирать" возглавил российский кинопрокат 25.10.2021
"Вечные" вошли в тройку худших фильмов Marvel 25.10.2021
Появились новые кадры из третьего "Человека-паука" 24.10.2021