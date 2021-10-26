Раскрыто происхождение черного костюма Человека-паука Тома Холланда

Человек-паук в киновселенной Marvel в каждом фильме обзаводился новым костюмом. Не станет исключением и грядущий триквел под названием "Нет пути домой" - в нем Том Холланд примерит наряд черного цвета с золотыми вставками.

Впервые его можно было рассмотреть на игрушках, которые готовят к премьере, а чуть позже несколько кадров попали в первый трейлер картины.

В Сети появилось объяснение происхождения этого костюма. Об этом пишет The Direct.

По информации издания, в ленте будет сцена, в которой покажут, что раскрытие тайны личности Питера Паркера здорово мешает его геройствам. Так, после пресечения очередного преступления на дружелюбного соседа на улице нападет один из сочувствующих Мистерио и выльет на стенолаза ведро зеленой краски.

У Спайдермена в силу обстоятельств и нехватки времени не останется других вариантов, кроме как вывернуть красно-черный костюм наизнанку, который внутри отделан черным с золотыми прожилками.

Насколько эта информация достоверна, получится установить только после премьеры. Она запланирована на 16 декабря текущего года.