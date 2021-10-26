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26.10.2021 14:36
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Большая кольцевая линия метро замкнется на год раньше планируемого срока

Текст: Любовь Проценко

Завершить работы по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице планируется на год раньше срока - в 2022 году. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.

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"Традиционно строительство метро остается одним из приоритетов транспортного развития столицы. Безусловно, главным проектом метростроения остается Большая кольцевая линия, которая станет самым протяженным в мире подземным метрокольцом", - рассказал он.

Уже в этом году, напомнил Андрей Бочкарев, запланирован одновременный запуск 10 станций БКЛ: "Это беспрецедентный случай, когда для пассажиров одновременно откроются сразу десять станций метро. Таким образом, большая часть нового кольца будет уже работать, а в следующем году - на год раньше планируемого срока - мы полностью замкнем эту линию".

Ранее генеральный директор АО "Мосинжпроект" (инжиниринговый холдинг выступает генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций столичного метрополитена) Юрий Кравцов сообщил, что на каждой станции БКЛ, готовящейся к вводу в этом году, смонтировано порядка 55 инженерных систем, обеспечивающих в полной мере их интеграцию друг с другом и объектами действующего метрополитена, поддерживающих их функционирование и надлежащий уровень транспортной безопасности для пассажиров и персонала служб метро.

"Всего на 10 пусковых станциях запада, юго-запада и юга БКЛ было смонтировано порядка 208 тысяч единиц оборудования, проложено свыше 223 тысяч метров трубопровода, 61,5 тысяча метров воздуховодов, и более 6 тысяч километров кабеля", - уточнил Юрий Кравцов.

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