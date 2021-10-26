Бастрыкин отменил распоряжение о контроле поисков актрисы Светличной

Во вторник утром председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве доложить об обстоятельствах возможного исчезновения Светланы Светличной. А спустя несколько часов поручение стало неактуальным.

Оказалось, что известная артистка не пропадала и находится в добром здравии. Со слов ее помощника, растиражированных прессой, пропажа актрисы не что иное, как придумка. В неофициальных беседах сотрудники СК не скрывали, что в шоке от случившегося. Они говорят, что вместо того, чтобы заниматься серьезными расследованиями силы правоохранителей были брошены на поиск Светличной. Они подозревают, что история с пропажей, - это замысел ради рекламы.

Все началось с того, что во всех СМИ появилась новость - заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная пропала в Москве. Она якобы уже пять дней не выходит на связь с родственниками. СК отреагировал мгновенно.

- Светлана Афанасьевна неоднократно принимала участие в творческих встречах и торжественных мероприятиях с кадетами и молодыми следователями. Она всегда проявляет неравнодушие и отзывчивость в вопросах воспитания молодого поколения. И в этой ситуации ведомство также не может остаться в стороне от произошедшего, - заявили в ведомстве.

В это время волонтеры уже прочесали более 30 километров и расклеили листовки с приметами звезды кино. Во вторник утром полиция нашла и допросила водителя, который перед исчезновением подвозил актрису.

Сразу стали высказываться версии - Светличная незадолго до своего исчезновения общалась со звездой травести-комедии "Весельчаки" Иваном Николаевым. А он мог завладеть ее имуществом. И артистка перед исчезновением поругалась с членами семьи. Она якобы хотела составить завещание на правнука, но передумала. У 81-летней актрисы три квартиры в Москве общей стоимостью в 80 миллионов рублей. Большая коллекция антикварной мебели и украшений.