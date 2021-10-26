Более шести тысяч крыш жилых домов капитально отремонтировали в столице

С 2015 года в рамках региональной программы капремонта в Москве отремонтировали более шести тысяч крыш жилых домов. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

В этом году приводят в порядок 1353 крыши общей площадью около двух миллионов квадратных метров. Из них 60% - плоские наплавляемые крыши, остальные 40% - металлические скатные. В комплекс работ входят полная замена старого кровельного покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, ремонт или замена ограждений. Плоскую кровлю ремонтируют только при плюсовой температуре. Скатные крыши можно ремонтировать круглый год.

В этом году отреставрировали кровли 43 объектов культурного наследия. Среди них - доходный дом Коровина.