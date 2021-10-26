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26.10.2021 11:05

Эксперт: Внутренний туризм зависит от качества дорог

Текст: Виктория Черникова (кандидат политических наук)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 244(8595)
Наш автомобиль вырулил на федеральную трассу, чтобы с ветерком понестись к теплым волнам моря. Но грузовик впереди не спешил. И группа желающих проехаться с ветерком растянулась за ним в длинный хвост. Предупреждающие плакаты напоминают, что выезжать на встречную полосу опасно. Но условия двухполосной дороги не оставляют водителям выбора. Вернее, выбор есть - заночевать где-то в пути, потратив больше денег и времени. Или рискнуть и обогнать.

Статистика дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах удручает. За первое полугодие 2021-го почти каждое четвертое ДТП (23,4 процента) произошло на автодорогах вне населенных пунктов, при этом на них приходится 55 процентов смертельных случаев. Половина этих смертельных случаев приходится на федеральные автомобильные дороги. Это 1546 человек, согласно статистике МВД России. Невеселая статистика.

Фото: iStock
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Хотя эксперты наблюдают улучшение состояния дорог, но это только начало большого пути в данном направлении. От состояния дорог зависит развитие экономики. Так, российская продукция проигрывает на мировом рынке из-за высокого уровня транспортной составляющей в себестоимости продукции. Себестоимость продукции превышает в 1,5 раза зарубежные аналоги, а расход горючего в среднем выше на 30 процентов. Это препятствует развитию экономики и ее переходу на инновационный путь.

Хорошие дороги - это еще и фактор мобильности населения. Да, COVID-19 повлиял на рост внутреннего туризма. Неготовность дорожной сети к росту числа перевозок привела к появлению многочисленных пробок, из-за чего теряется время, дорожают товары, а туристы выбирают более подходящие направления.

Развивая сеть автомобильных дорог, можно решить сразу несколько задач. Это и сохранение населения, и сокращение расходов на перевозку товаров, что поможет снизить окончательную их стоимость и повысит спрос. Хорошие дороги способствуют миграционной подвижности, что позволит грамотнее перенаправлять рабочую силу в те регионы, где требуются работники.

Хорошие дороги способствуют миграционной подвижности, что позволит перенаправлять рабочую силу

Дороги помогут сделать доступными наши достопримечательности, что приведет к росту потока туристов и подтолкнет развитие экономики.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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В строительстве дорог есть еще и существенные скрытые возможности. Еще в 1990-е годы стимулом выхода из кризиса и началом оживления экономики стало строительство. Понадобились стройматериалы, специалисты, инфраструктура для возведения объектов. И, благодаря использованию строительства как точки роста, экономике удалось не только выйти из кризиса, но и пойти в рост. А сегодня это еще более очевидно.

Ситуация исправляется. Существует национальный проект "Безопасные качественные дороги". Он разработан до 2030 года. В текущем году в него внесли дополнительный проект "Развитие федеральной магистральной сети". Казалось бы, дороги делают, и есть уже результаты. Например, М-4, по которой хорошо ехать в любое время года. Но здесь тоже встречаются отрезки по две полосы в каждую сторону, что, конечно, недостаточно. Досадно и то, что в основном дороги ремонтируют, но очень редко расширяют. Ведь неудобно ехать со скоростью 60 километров в час за грузовиком, теряя время и деньги.

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