Группа военных медиков направлена в Тульскую область для борьбы с COVID-19

В Минобороны России сообщили, что команда из нескольких десятков человек будет не только лечить больных COVID-19, но и консультировать местных коллег. Для выполнения этой непростой и достаточно опасной работы сформировали специальную группу, куда вошли наиболее опытные врачи и медсестры Западного военного округа.
Большинство из них ранее занимались диагностикой и лечением пациентов с коронавирусом. Помимо вирусологов и инфекционистов туда включили реаниматологов, пульмонологов и анестезиологов.
"В настоящее время в региональных лечебных учреждениях уже находятся 30 военных медиков", - напомнили в Минобороны России.
Их, как и ранее других армейских врачей и сестер, командировали в Тульскую область также по просьбе губернатора. Вообще, военные помогают местным коллегам бороться с коронавирусом с начала лета. И всегда действуют очень эффективно.