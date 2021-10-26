Группа военных медиков направлена в Тульскую область для борьбы с COVID-19

По решению министра обороны России Сергея Шойгу в Тульскую область для борьбы с коронавирусной инфекцией отправилась группа армейских медиков. Прислать таких специалистов главу военного ведомства попросил губернатор региона Алексей Дюмин.

В Минобороны России сообщили, что команда из нескольких десятков человек будет не только лечить больных COVID-19, но и консультировать местных коллег. Для выполнения этой непростой и достаточно опасной работы сформировали специальную группу, куда вошли наиболее опытные врачи и медсестры Западного военного округа.

Большинство из них ранее занимались диагностикой и лечением пациентов с коронавирусом. Помимо вирусологов и инфекционистов туда включили реаниматологов, пульмонологов и анестезиологов.

"В настоящее время в региональных лечебных учреждениях уже находятся 30 военных медиков", - напомнили в Минобороны России.

Их, как и ранее других армейских врачей и сестер, командировали в Тульскую область также по просьбе губернатора. Вообще, военные помогают местным коллегам бороться с коронавирусом с начала лета. И всегда действуют очень эффективно.