Ярославский бизнес начал осваивать альтернативную энергетику

Чтобы постоянно растущая стоимость электроэнергии негативно не влияла на экономику предприятий, а бизнес в целом становился более экологически безопасным, в Ярославской области власти порекомендовали предпринимателям обратить внимание на альтернативную энергетику, и прежде всего - солнечную. Тем представителям малого и среднего бизнеса, кто решится построить у себя солнечную электростанцию (СЭС), даже гарантировали льготный заем до трех миллионов рублей под один процент.

КПД - высокий

О новой мере поддержки на минувшем областном Дне промышленности объявил директор регионального департамента инвестиций и промышленности Дмитрий Глушков.

- Стоимость электроэнергии растет, для многих предприятий и организаций она уже перевалила за семь рублей. Это бьет по экономике, и мы прогнозируем, к сожалению, дальнейший рост тарифов на 10 процентов, - поднял больную тему руководитель ведомства. Однако тут же добавил: выход есть!

- Для примера мы взяли предприятие, которое потребляет 500 кВт/ч, в том числе 150 - круглосуточно. Что мы предлагаем в таком случае рассмотреть… При наличии доступа к газу поставить на 150 кВт/ч газопоршневую установку, которая окупится практически за три года, и дальше ее электричество будет стоить уже меньше 2,5 рубля. Для дневных же часов есть смысл рассмотреть солнечную энергетику. Каким бы ни был скепсис и уверенность, что в нашем регионе это не будет работать, исследования показали, что по сравнению с Краснодаром КПД таких электростанций у нас ниже всего на 20 процентов. Окупаемость их составляет шесть лет, после чего вырабатываемое ими электричество стоит ноль рублей, потому что солнце бесплатно, - описал один из возможных альтернативных вариантов обеспечения предприятия электроэнергией Дмитрий Глушков.

Потихоньку присматриваться к возможностям солнечных панелей ярославцы действительно начали. Но пока очень потихоньку. В минувшем августе 50-киловаттную солнечную электростанцию в рамках своего проекта по переходу к безуглеродной энергетике установило у себя одно из предприятий, расположенных в ярославском промпарке "Новоселки" (этой мощности, кстати, достаточно для обеспечения электричеством пары пятиэтажных домов), а совсем недавно, 4 октября, 60-киловаттную СЭС смонтировали на крыше здания в центре Ярославля, где размещается компания, специализирующаяся на продаже и обслуживании торгового оборудования и систем отопления.

Солнечные электростанции работают практически везде, в том числе на северных территориях, и всегда окупаются

- Благодаря этой СЭС я расходы на электроэнергию смогу сократить на 30 процентов. Если наш офис в год потребляет электричества примерно на миллион рублей, то электростанция сэкономит мне 300-350 тысяч, - уверен гендиректор компании Сергей Маслов. - Наконец-то люди поняли, что надо как-то экономить ископаемые ресурсы и становиться более зелеными. У нас ведь солнца очень много, мы можем полностью отапливаться от солнца, главное - накопить эту энергию.

Вместе крутить педали

Впрочем, КПД ярославских солнечных станций на практике пока не оценено, но и Сергей Маслов, и шведский бизнесмен и специалист Андерс Лунд, который делал расчеты этой СЭС, в успехе уверены.

- Солнечные электростанции работают практически везде, в том числе на северных территориях, и всегда окупаются. Вопрос лишь в сроке: в Краснодарском крае они окупятся быстрее, в Ярославле этот процесс продлится чуть дольше, - говорит живущий в России с 2004 года г-н Лунд, занимавшийся установкой СЭС в Швеции, а в этом году открывший соответствующую компанию в подмосковной Дубне. - В целом это очень надежные системы, и сами панели служат долго. В Швеции первая СЭС была установлена на крыше товарищества собственников жилья в 1984 году, и она до сих пор работает.

При этом шведский бизнесмен подчеркивает, что солнечные электростанции, как, впрочем, и ветряные, могут быть лишь вспомогательным, дополнительным источником энергии, но основным по-прежнему останется сеть, с которой СЭС должны работать в тандеме.

- Солнечные электростанции состоят из панелей, превращающих солнечный свет в электроэнергию, из опор, на которые панели устанавливаются, а также инвертора для преобразования постоянного тока в переменный. Вся эта система подключается к сети, синхронизируется с ней и даже, можно сказать, улучшает ее качество. СЭС работает в тандеме с городской сетью, разгружает ее - соответственно, счетчик медленнее крутится, и сетевая энергия экономится, - объясняет принцип действия оборудования Андерс Лунд. И для большей наглядности приводит сравнение: - Представьте, что вы катаетесь на двухместном велосипеде. Сзади сидит ребенок, он уснул и педали не крутит. Потом выходит солнце, ребенок просыпается и начинает тоже крутить педали, облегчая ваш труд. И вы начинаете тратить меньше энергии, катаясь на этом велосипеде. СЭС работает точно так же: солнечная энергия дополняет сетевую.

"Она не работает отдельно и самостоятельно, так никогда не будет", - предупреждает Андерс Лунд и советует "не делать как в Швеции", где из-за слишком кардинальных решений, касающихся традиционной энергетики, возник энергодефицит: там сравнительно недавно закрыли очередной реактор атомной электростанции, а производительности возобновляемых источников энергии не хватает. В результате один киловатт, стоивший обычно одну крону (примерно восемь рублей) сегодня на юге страны подскочил в цене почти в пять раз.

Пока перспективней газ

По словам Андрея Лукашова, директора многопрофильного инжинирингового центра "Полигон ЯГТУ" и в прошлом - руководителя областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, Единая энергетическая система России создавалась для обеспечения потребностей плановой экономики и до сих пор остается одной из лучших энергосистем в мире по масштабу и надежности работы. Другой вопрос, что структурные изменения в экономике требуют соответствующих корректив и в энергетике.

Экономический эффект можно получить не только благодаря собственной генерации, но и за счет переноса пика потребления электроэнергии на ночное время

- Сейчас в центре внимания во всем мире находятся вопросы, связанные с так называемым энергетическим переходом, который сопровождается двумя тенденциями: во-первых, увеличением доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетическом балансе, а во-вторых, ростом объема производства на объектах распределенной энергетики, то есть использованием небольших автономных источников энергии, принадлежащих потребителям, - поясняет эксперт.

При этом, по его мнению, эффективность перехода на свою генерацию в каждом конкретном случае должна определяться после рассмотрения и оценки многих факторов. В том числе стоимости электроэнергии, топливных ресурсов, генерирующего оборудования и затрат на его эксплуатацию, доли энергетических затрат в себестоимости конечного продукта, природно-климатических и других условий.

- Только после подготовки технико-экономического обоснования можно сделать вывод о целесообразности перехода на энергообеспечение от собственного энергоисточника и сделать выбор между генерацией на традиционных видах энергоресурсов и ВИЭ, в числе которых не только вода, ветер и солнце, но и многие отходы животноводства и растениеводства, разные виды биомассы, - подчеркивает Андрей Лукашов.

Он полагает, что сегодня для большинства предприятий Ярославской области перспективы перехода на собственные мощности по производству электроэнергии и тепла связаны прежде всего с использованием энергетических установок, работающих на природном газе. Кроме того, по мнению эксперта, экономический эффект можно получить не только благодаря собственной генерации, но и за счет переноса пика потребления электроэнергии на ночное время (когда она дешевле) и использования специальных накопителей.

Между тем призыв присмотреться к солнечным электростанциям и обещание финансовой поддержки в этом деле тоже были услышаны. Первопроходец ярославской солнечной энергетики Сергей Маслов рассказал, что после объявления о льготном кредите ему начали звонить желающие посмотреть, как все это работает.

- У нас сейчас задача это все пропагандировать, показывать, рассказывать, убеждать и монтировать, потому что реально получается экономия, - говорит предприниматель. - Это очень хорошие инвестиции, если за шесть лет станция окупается, а работает 25-30 лет.

Компетентно

Дмитрий Глушков, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области:

- Чтобы дать возможность оценить солнечные электростанции на практике, для субъектов малого и среднего предпринимательства наш фонд поддержки предпринимательства предлагает льготный заем до трех миллионов рублей под один процент на три года. При вложении своих средств эта помощь позволит построить солнечную электростанцию мощностью около 45 киловатт, чтобы посмотреть, как она работает. В первую очередь такой возможностью рекомендуем воспользоваться экспортно ориентированным компаниям, потому что возобновляемая энергетика - это сегодня мировой тренд.