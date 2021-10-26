Испытано на себе: Можно ли в Москве жить без смартфона

Более 400 пропущенных сообщений, 4 неуслышанных аудиозвонка и не менее трех часов освобожденного времени - таков краткий итог эксперимента корреспондента "РГ", который провел сутки без смартфона. И, соответственно, без мобильного интернета.

Поводом для такого эксперимента стало недавнее исследование "Мегафона". Как сообщили "РГ" в пресс-службе оператора, даже несмотря на возвращение многих офисных работников с удаленки, заметный в начале пандемии рост мобильного трафика в Москве продолжился. "Это обусловлено тем, что за время пандемии компании перевели ключевые бизнес-процессы в онлайн-формат, - заявили представители компании. - В 2021 году мобильный интернет-трафик в крупнейших деловых центрах Москвы вырос в четыре раза по сравнению с 2019 годом". В целом, как показала аналитика на основе big data, москвичи стали гораздо больше общаться в онлайн. Даже в деловых центрах, где люди могут просто подойти друг к другу и сказать пару слов, у них появилась привычка зависать в мессенджерах. Именно на них приходится до 60 процентов всего трафика, подсчитали в компании. Кстати, до пандемии, в 2019-м на этот сегмент уходило лишь 40 процентов трафика. При этом общий объем информации, так или иначе загруженной из Сети в телефоны, по подсчетам ряда операторов, за тот же период вырос в 1,5 раза.

Такое ощущение, что без телефона в Москве просто нереально прожить. По словам заммэра Натальи Сергуниной, смартфоном владеет 91 процент горожан. "Уже сейчас 60 процентов трафика на столичном портале mos.ru сегодня приходится на смартфоны и планшеты, - комментирует вице-мэр. - Как раз поэтому, для удобства жителей, мы развиваем и мобильные приложения. В них уже доступен основной набор городских услуг и онлайн-сервисов".

Неужели так серьезна наша зависимость от смарфона? А мы попробуем проверить! Благо сохранилась старая-добрая кнопочная Nokia. В чем ее плюс? Звонит точно так же, как и смартфон, но на нее нельзя установить ни мессенджеры, ни мобильные приложения. В 8.30, только проснувшись и на секунду забыв об эксперименте, я побежал снимать телефон с зарядки. И тут же обнаружил - а делать-то в нем нечего! Ни новостей, ни погоды - ничего не узнать. Словно оказываешься в полнейшей изоляции от мира. Даже если включить телевизор, толком не сориентируешься: если пропустил новости в утренних передачах, то подумаешь, что окунулся в детство. И главное - словно бы нет коронавируса! В большинстве передач, которые удалось посмотреть по развлекательным и спортивным каналам, ни слова об этом не было…

Удивительно, но даже в ноутбуке с включенным интернетом, соблазн устроить интернет-серфинг оказался гораздо меньше, чем со смартфоном в руках. За утро примерно часа два ушло на написание заметки, еще полчаса - на просмотр новостей. Впервые за несколько дней удалось доделать давно отложенные дела: например, сдать обратно арендные зарядки в ближайший ТЦ, дойти до ВДНХ. Впрочем, до вечера не отпускало странное чувство. Что-то в этом мире не так. Знаете, сколько раз позвонил телефон с 8.30 до 17.30? Ни разу! Зато на следующее утро, когда я включил смартфон, обнаружил несколько сотен сообщений и четыре аудиозвонка, сделанных по мессенджерам. Чтобы "разгрести" все это добро по степени важности, ушло около полутора часов. Это при том, что до половины всего этого хлама я сразу удалил - то был обычный флуд в нескольких чатах. На его обслуживание каждый день уходило в общей сложности до 2 часов. И знаете, что самое удивительное? Ни одно из сообщений в моей градации не получило грифа "очень срочно". В противном случае обязательно бы последовал звонок на кнопочный телефон. Решил такие эксперименты проводить хотя бы раз в месяц. Причем лучше по два дня подряд. Первый день отведем на адаптацию к жизни в мире, свободном от уведомлений и спама.