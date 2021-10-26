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26.10.2021 12:42

Ивановская область возьмет кредит для ОЭЗ

Текст: Татьяна Ткачёва (Иваново)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 244(8595)
Площадку особой экономической зоны в Иванове начали готовить под строительство инженерных объектов. Территорию ОЭЗ - 150 гектаров в областном центре и Родниковском районе - обеспечат инфраструктурой за казенный счет.

- Ивановской области одобрен кредит в размере 2,65 миллиарда рублей на устройство объектов водо-, газо- и электроснабжения в городах Иваново, Наволоки и Ивановском районе. Это необходимо в том числе для комплексного развития ОЭЗ "Иваново" и ТОСЭР "Наволоки", - сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России появится еще одна особая экономическая зона

Также планируется подвести инженерные сети к территории Больших ивановских мануфактур в Иванове (там хотят построить 150 тысяч "квадратов" жилья и университетский кампус) и инвестиционной площадке в пригороде.

Постановление правительства России о создании ОЭЗ "Иваново" было подписано в конце сентября. Особая экономическая зона займет 53 гектара в областном центре (пять участков на северо-западе в районе улицы Пограничника Рыжикова) и 100 - в городе Родники.

Резиденты смогут пользоваться различными льготами в течение 49 лет. Основное преимущество работы в ОЭЗ - освобождение от ввозных таможенных пошлин и выгодные условия по налогам. 10 лет резиденты смогут не платить налог на имущество организаций и на транспорт, пять - налог на землю. Налог на прибыль в первые пять лет с момента ее получения составит два процента, в последующие - пять - семь процентов, в дальнейшем - 15,5. Сократить расходы позволит и подготовленная инфраструктура. Эффект от создания ОЭЗ должен проявиться через несколько лет.

Пока подписано пять соглашений с инвесторами. Они обещают вложить в свои проекты восемь миллиардов рублей и создать более 3000 рабочих мест. Все заявки связаны с легкой промышленностью, хотя власти надеются привлечь и резидентов из других сфер экономики.

Пока подписано пять соглашений с инвесторами

В Родниковском районе на территории ОЭЗ намерены открыть три предприятия по выпуску трикотажного полотна и спецодежды. Фирма "Родники-Текстиль" (производит смесовые, полиэфирно-вискозные и арамидные ткани для пошива спецодежды) планирует, вложив свыше 900 миллионов рублей, наладить выпуск арамидной пряжи с огнестойкими свойствами. Продукция позволит частично заместить импортную. На фабрике установят европейское оборудование мощностью более 3000 тонн пряжи в год и откроют более 80 вакансий (сегодня там работает 500 человек). Первые партии могут быть выпущены осенью 2022 года. Основная часть продукции пойдет на российский рынок, около 20 процентов - в страны Евразийского экономического союза и ЕС.

Фото: Правительство Ивановской области
Ивановская область получит бюджетный кредит на развитие инфраструктуры

В Иванове два инвестора уже подтвердили намерения стать резидентами ОЭЗ, еще два готовят документы. Гендиректор Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область Юлия Туманова пояснила, что компания "МИРтекс" планирует открыть в столице региона производство трикотажного полотна, вложив свыше 850 миллионов рублей и создав более 500 рабочих мест. Компания "Литвуд" (партнер группы компаний "Аскона") будет производить мягкую мебель и кровати с обивкой из экотканей на основе вторсырья и растительных пигментов. Объем инвестиций превысит 700 миллионов, будет открыто более 320 вакансий. Большая часть продукции будет реализовываться в России, но предусмотрены и экспортные поставки.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново

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