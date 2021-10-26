Как быть, если кончились деньги на еду и одежду для детей

В Москве появились благотворительные организации, которые в тяжелых ситуациях помогают семьям. Папа и мама потеряли работу, залезли в долги, заболели? Случаются моменты и у столичных жителей, когда не на что купить продукты, нечем заплатить за квартиру. Можно обратиться к социальным службам, которые в таких случаях обязательно придут на помощь. Но есть и волонтерские объединения, также готовые в трудные дни пандемии поддержать нуждающихся.

Счастливое детство должно быть у каждого ребенка. Вне зависимости от того, какие доходы у его семьи. Фото: АНО "Центр помощи и развития "ОкВеАн"

Пожар, затопление квартиры, потеря кормильца - от трагедий никто не застрахован. Поэтому в Москве действует масштабная социальная программа, с помощью которой каждая семья, столкнувшаяся с трудностями, получает шанс начать все с чистого листа.

Как сообщает департамент труда и социальной защиты населения Москвы, власти в таких случаях готовы оказать материальную помощь или помочь с покупкой нужных товаров. Заявления от желающих получить единовременную материальную помощь готовы принять в любом городском МФЦ "Мои документы" вне зависимости от места регистрации. Единовременная выплата - это компенсация дорогостоящего лечения, либо ремонта в квартире, уничтоженной пожаром. Перечень всех документов озвучат сотрудники многофункционального центра. Решения по этой выплате принимаются в течение 30 календарных дней с момента обращения. Что делать, если ничего экстренного не случилось, а доходы все равно не позволяют приобрести необходимую бытовую технику для семьи? На этот случай департамент соцзащиты предусмотрел программу электронных социальных сертификатов. Баллы записываются на социальную карту заявителя, и ими можно расплатиться в нескольких сетях, где продают детские товары и электронику. С помощью города семьи с малыми доходами могут позволить себе купить все вещи первой необходимости: от электрического чайника до стиральной машины, ноутбука или планшета. Чтобы получить такую помощь, нужно обращаться в центр поддержки семьи и детства или территориальный центр социального обслуживания по месту жительства в Москве.

В "Моих документах" помогут оформить заявления на единовременную материальную помощь

Однако действуют в Москве и благотворительные организации, готовые помочь многодетным семьям, пенсионерам с малыми доходами. Эта помощь ценна тем, что предоставляется "здесь и сейчас". Например, центр "ОкВеАн" открыт для малообеспеченных москвичей, инвалидов, многодетных. "Все заполнившие анкету в группе "ВКонтакте" вносятся в специальный реестр, - рассказывают в соцсетях администраторы проекта. - Затем семья должна подать копии документов, подтверждающих льготную категорию. И все - можно записываться на наши раздачи". Поймать на таких раздачах можно все что угодно. Например, очень часто "ОкВеАн" дарит записавшимся комплекты не только детской, но и взрослой одежды. Зачастую в многодетных семьях родители в материальном плане живут по остаточному принципу: распределив семейный бюджет в пользу "детских статей", себе взрослые фактически отказывают в обновках. А между тем в "ОкВеАн" периодически поступают качественные вещи из лучших магазинов Москвы. В объявлениях о таких раздачах всегда указывается количество и размеры. Потом дается некоторое время, чтобы все желающие отметились в комментариях. Далее администратор сообщества сообщает, одобрена ли заявка. Остается лишь приехать в назначенное время. Существует несколько правил для постоянных членов сообщества. Например, если вы не можете посетить раздачу, то нужно по крайней мере за сутки сообщить об этом организаторам, чтобы они успели найти замену и вещь попала к нуждающимся. Если осталось меньше суток, а вы не успеваете прийти, замену придется искать самостоятельно. Иначе можно попасть "в бан" на шесть месяцев.

Часто московские благотворители готовы помочь каждому ребенку проявить себя в любимом виде творчества. Фото: АНО "Центр помощи и развития "ОкВеАн"

Конкретно

Куда обращаться за помощью

Офис "ОкВеАн" находится на Старобитцевской улице, 23/3. Е-mail: okvean@rambler.ru. Группа в "ВК" vk.com/okvean.

Какие документы пригодятся, чтобы встать на учет:

копия свидетельства о рождении всех детей

копия удостоверения многодетной семьи

копия справки об инвалидности

копия пенсионного удостоверения

справка о малообеспеченности

Любые другие документы, подтверждающие социальный статус семьи.

Что еще бесплатно раздают в Москве

Еду в народном фудшеринге

В сети "ВК" вы найдете группы, где обычные москвичи и волонтеры, которые давно занимаются спасением еды, раздают ее всем нуждающимся. Достаточно только вовремя откликнуться на предложение. Кто успел забронировать еду, может получить готовые домашние салаты, котлеты, супы, многие делятся овощами и фруктами со своих огородов. Многие фабрики-кухни и пекарни отдают продукцию, которую в течение дня не успели продать. Обратите внимание на группы foodsharing_msk и sharingfood "ВКонтакте".

Игрушки и вещи в интернет-барахолке

Если нужны какие-то вещи для домашнего хозяйства, обязательно загляните в группу tebemne99 в "ВК". Здесь абсолютно бесплатно можно получить надежную гарнитуру для iPhone, абсолютно новую одежду, наборы игрушек, которые оказались невостребованными. Многие выкладывают даже чеки из магазинов, подтверждающие, что вещи действительно буквально только что куплены, просто по каким-то причинам не подошли.