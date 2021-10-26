Как быть, если кончились деньги на еду и одежду для детей

Новости

В США эксперты рекомендовали вакцинировать от COVID-19 детей с пяти лет 01:36
Вильфанд рассказал, когда могут начаться снегопады в Москве 01:10
"Лиза Алерт" заявила о гибели человека во время поисков Светланы Светличной 00:37
Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года 26.10.2021
Илон Маск стал самым богатым человеком в истории 26.10.2021
В Подмосковье занято рекордное число аппаратов ИВЛ в ковидных стационарах 26.10.2021
Пентагон: В Афганистане остается около 450 американцев 26.10.2021
"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе 26.10.2021
ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе 26.10.2021
Обвиняемые в поджоге леса в Анталье россияне отпущены из-под стражи 26.10.2021
Диетологи рассказали о лучшем продукте для хорошего сна 26.10.2021
Пушков назвал причину новых обстрелов Донбасса со стороны ВСУ 26.10.2021
За сутки 32 военнослужащих вылечили от коронавируса 26.10.2021
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам 26.10.2021
Грабежом назвали в РИО решение суда Амстердама о "золоте скифов" 26.10.2021
Молдавия закупит пробную партию газа у Нидерландов 26.10.2021
Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 26.10.2021
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 26.10.2021
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 26.10.2021
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 26.10.2021
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 26.10.2021
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 26.10.2021
На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей 26.10.2021
Глава Ставрополья рассказал, как переболел коронавирусом 26.10.2021
У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды 26.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 22:50
Рубрика: Общество

Как быть, если кончились деньги на еду и одежду для детей

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 246(8597)
В Москве появились благотворительные организации, которые в тяжелых ситуациях помогают семьям. Папа и мама потеряли работу, залезли в долги, заболели? Случаются моменты и у столичных жителей, когда не на что купить продукты, нечем заплатить за квартиру. Можно обратиться к социальным службам, которые в таких случаях обязательно придут на помощь. Но есть и волонтерские объединения, также готовые в трудные дни пандемии поддержать нуждающихся.
Счастливое детство должно быть у каждого ребенка. Вне зависимости от того, какие доходы у его семьи. Фото: АНО "Центр помощи и развития "ОкВеАн" Счастливое детство должно быть у каждого ребенка. Вне зависимости от того, какие доходы у его семьи. Фото: АНО "Центр помощи и развития "ОкВеАн"
Счастливое детство должно быть у каждого ребенка. Вне зависимости от того, какие доходы у его семьи. Фото: АНО "Центр помощи и развития "ОкВеАн"

Пожар, затопление квартиры, потеря кормильца - от трагедий никто не застрахован. Поэтому в Москве действует масштабная социальная программа, с помощью которой каждая семья, столкнувшаяся с трудностями, получает шанс начать все с чистого листа.

Кому и сколько москвичи жертвуют на благотворительность

Как сообщает департамент труда и социальной защиты населения Москвы, власти в таких случаях готовы оказать материальную помощь или помочь с покупкой нужных товаров. Заявления от желающих получить единовременную материальную помощь готовы принять в любом городском МФЦ "Мои документы" вне зависимости от места регистрации. Единовременная выплата - это компенсация дорогостоящего лечения, либо ремонта в квартире, уничтоженной пожаром. Перечень всех документов озвучат сотрудники многофункционального центра. Решения по этой выплате принимаются в течение 30 календарных дней с момента обращения. Что делать, если ничего экстренного не случилось, а доходы все равно не позволяют приобрести необходимую бытовую технику для семьи? На этот случай департамент соцзащиты предусмотрел программу электронных социальных сертификатов. Баллы записываются на социальную карту заявителя, и ими можно расплатиться в нескольких сетях, где продают детские товары и электронику. С помощью города семьи с малыми доходами могут позволить себе купить все вещи первой необходимости: от электрического чайника до стиральной машины, ноутбука или планшета. Чтобы получить такую помощь, нужно обращаться в центр поддержки семьи и детства или территориальный центр социального обслуживания по месту жительства в Москве.

В "Моих документах" помогут оформить заявления на единовременную материальную помощь

Однако действуют в Москве и благотворительные организации, готовые помочь многодетным семьям, пенсионерам с малыми доходами. Эта помощь ценна тем, что предоставляется "здесь и сейчас". Например, центр "ОкВеАн" открыт для малообеспеченных москвичей, инвалидов, многодетных. "Все заполнившие анкету в группе "ВКонтакте" вносятся в специальный реестр, - рассказывают в соцсетях администраторы проекта. - Затем семья должна подать копии документов, подтверждающих льготную категорию. И все - можно записываться на наши раздачи". Поймать на таких раздачах можно все что угодно. Например, очень часто "ОкВеАн" дарит записавшимся комплекты не только детской, но и взрослой одежды. Зачастую в многодетных семьях родители в материальном плане живут по остаточному принципу: распределив семейный бюджет в пользу "детских статей", себе взрослые фактически отказывают в обновках. А между тем в "ОкВеАн" периодически поступают качественные вещи из лучших магазинов Москвы. В объявлениях о таких раздачах всегда указывается количество и размеры. Потом дается некоторое время, чтобы все желающие отметились в комментариях. Далее администратор сообщества сообщает, одобрена ли заявка. Остается лишь приехать в назначенное время. Существует несколько правил для постоянных членов сообщества. Например, если вы не можете посетить раздачу, то нужно по крайней мере за сутки сообщить об этом организаторам, чтобы они успели найти замену и вещь попала к нуждающимся. Если осталось меньше суток, а вы не успеваете прийти, замену придется искать самостоятельно. Иначе можно попасть "в бан" на шесть месяцев.

Часто московские благотворители готовы помочь каждому ребенку проявить себя в любимом виде творчества. Фото: АНО "Центр помощи и развития "ОкВеАн"
Конкретно

Куда обращаться за помощью

Офис "ОкВеАн" находится на Старобитцевской улице, 23/3. Е-mail: okvean@rambler.ru. Группа в "ВК" vk.com/okvean.

Какие документы пригодятся, чтобы встать на учет:

  • копия свидетельства о рождении всех детей
  • копия удостоверения многодетной семьи
  • копия справки об инвалидности
  • копия пенсионного удостоверения
  • справка о малообеспеченности

Любые другие документы, подтверждающие социальный статус семьи.

Что еще бесплатно раздают в Москве

Еду в народном фудшеринге

В сети "ВК" вы найдете группы, где обычные москвичи и волонтеры, которые давно занимаются спасением еды, раздают ее всем нуждающимся. Достаточно только вовремя откликнуться на предложение. Кто успел забронировать еду, может получить готовые домашние салаты, котлеты, супы, многие делятся овощами и фруктами со своих огородов. Многие фабрики-кухни и пекарни отдают продукцию, которую в течение дня не успели продать. Обратите внимание на группы foodsharing_msk и sharingfood "ВКонтакте".

Игрушки и вещи в интернет-барахолке

Если нужны какие-то вещи для домашнего хозяйства, обязательно загляните в группу tebemne99 в "ВК". Здесь абсолютно бесплатно можно получить надежную гарнитуру для iPhone, абсолютно новую одежду, наборы игрушек, которые оказались невостребованными. Многие выкладывают даже чеки из магазинов, подтверждающие, что вещи действительно буквально только что куплены, просто по каким-то причинам не подошли.

Россияне смогут регистрировать детей младше 14 лет на портале госуслуг
В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Декретные и пособия на ребенка

Главное сегодня

Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности