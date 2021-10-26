Внешняя экономическая деятельность является важным элементом цепи поставок и составляет значительную часть себестоимости продукта, в связи с чем у участников ВЭД вполне резонно формируется потребность в оптимизации понесенных издержек. При этом не все пути такой оптимизации законны, и давайте выясним, как импортеры пытаются обойти нормы таможенного законодательства и отдать государству меньший кусок пирога от причитающейся прибыли.

История становления таможенной службы в России началась с распада СССР. Как отмечают многие из тех, кто работал в таможне в то переходное время, адаптация к новым реалиям и огромным потокам хлынувшего импортного товара проходила очень медленно. На этом фоне активно развивалась тенденция серого и черного импорта, которая очень прочно засела в умах тогдашних предпринимателей и продолжает накладывать свой отпечаток поныне. Истинным прорывом в системе таможенного регулирования стало создание Таможенного, а после и Евразийского экономического союза. Интеграция с бывшими союзными республиками сформировала мощный и перспективный экономический кластер на мировой арене, однако наряду с очевидными плюсами существуют, так сказать, некоторые побочные эффекты.

Таможенная служба Российской Федерации активно развивается и совершенствует системы администрирования и таможенного контроля. Сегодня можно смело говорить о том, что в России цифровизация таможенной службы достигла такого уровня, что удалось практически на 100 процентов исключить возможность серого и черного импорта. Однако желание бизнеса оптимизировать издержки на растаможке, сформированное в далекие 1990-е годы, до сих пор не отпускает некоторых участников ВЭД, и в этой связи союзные страны являются им хорошим подспорьем. Разный уровень экономического развития формирует различия в качестве и совершенстве таможенной службы в странах - участниках ЕАЭС. В этой связи имеют место быть контрабанда и ввоз товаров с сильным занижением таможенной стоимости.

Более того, некоторые государства способствуют ввозу через свои границы и предоставляют участникам ВЭД послабления и льготы. Например, лишь недавно в Беларуси был отменен указ президента о нулевом НДС для тех, кто импортирует товары в республику и после экспортирует их за ее пределы. Такой льготой активно пользовались российские предприниматели, что позволяло им существенно играть с ценами внутри страны.

Некоторые государства способствуют ввозу через свои границы и предоставляют участникам ВЭД послабления

Отдельного внимания заслуживают некоторые азиатские страны, например Киргизия. Тема контрабанды уже была затронута ранее, но ее объемы через это государство вызывают недоумение. В целом это обусловлено наличием границы с Китаем, именно китайские товары и формируют основной поток незаконного ввоза. Впоследствии на них готовятся поддельные документы, в связи с чем в дальнейшем искажаются сведения статистического учета, а также порога средней цены на импортные товары. От чего страдают добросовестные предприниматели.

На практике это выглядит так: нелегальный товар приобретает статус законно ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС, на него готовятся документы, где заявляется фиктивная - можно сказать, выдуманная - цена, которая все же попадает в профили риска и может служить пороговой величиной при контроле таможенной стоимости. В этой связи честный предприниматель, осуществляющий легальный ввоз товаров и заявляющий фактически уплаченную цену за товар, может стать объектом контроля, если таможенная стоимость окажется меньше той, что была фиктивно заявлена "черным импортером".

Также в Киргизии существует система надбавок или послаблений на отдельные категории товаров. Данные сборы устанавливаются поверх Единого таможенного тарифа, что опять же противоречит международным договорам, и, чтобы скрыть нарушение, представители союзного государства прибегают к искажению статистических отчетов перемещения товаров через их государственную границу.

Несмотря на всеобщую цифровизацию, сегодня возможность серого и даже черного импорта все же присутствует

Другой угрозой является возможность получить фиктивный сертификат соответствия или государственной регистрации без фактического проведения испытаний, что способствует попаданию некачественного или даже опасного товара на прилавки. В России лаборатории и сертификационные центры проходят строжайший контроль, но в других странах ЕАЭС на это часто смотрят более лояльно. Однако проблема контрафакта присутствует и в РФ. Так многие наши предприниматели, особенно пользователи маркетплейсов, тоже практикуют получение фиктивных сертификатов. На практике схема выглядит так: для лаборатории закупается партия качественного товара, а после получения сертификата продается другой товар.

Как мы видим, несмотря на всеобщую цифровизацию, сегодня возможность серого и даже черного импорта все же присутствует. Впрочем, подобных случаев становится все меньше. И скоро те, кто еще не перестроился на легальный путь и продолжает оптимизировать издержки при помощи сомнительных схем, станут динозаврами в мире ВЭД, а впоследствии и вымрут. Для тех, кто все же хочет удержаться на плаву, нет иного пути, как масштабироваться и переходить на белую сторону ВЭД.