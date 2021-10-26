Куда в столице пристроить ребенка во время длинных ноябрьских выходных

С 28 октября в столице закрываются все школы и детские сады. Продлятся выходные до 7 ноября. Родителей дошкольников, которые по долгу службы будут работать в общероссийские выходные, волнует: куда на это время пристроить ребенка? Проблема есть даже у тех, кого обычно выручают бабушки и дедушки, другие пожилые родственники - ведь в связи с пандемией жители столицы в возрасте 60+ уже ушли на домашний режим. Что предлагает работающим родителям город, расскажем в этом материале.

Кого возьмут в сады

Несмотря на то, что сады будут закрыты, на время каникул в них откроются дежурные группы. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы, они начнут работать с первого нерабочего дня при каждой школе. Чтобы ребенка туда взяли, родители должны принести справку с места работы о том, что они трудятся в одной из сфер, обеспечивающих жизнедеятельность города. Например, занимаются обеспечением безопасности и бесперебойности работы городского транспорта, работают в продовольственных магазинах, аптеках, коммунальном и топливно-энергетическом хозяйстве. Работать детские дежурные группы будут с 7.00 до 19.00. Распорядок дня в них упрощенный: все занятия возьмет на себя только воспитатель. Родителей дошкольников предупредят, куда нужно приводить ребенка. Не исключено, что школа откроет одну смешанную группу на все здания дошкольного отделения.

Что делать, если справки нет?

Тут на помощь могут прийти родственники. Таких нет? Попробуйте привлечь няню или бебиситтера. Правда, цены на их услуги на эти длинные выходные поднялись. На сайтах pomogatel, avito, kidsout и других тарифы взвинтили до 300 рублей в час. Есть еще городской сервис "Мама работает", где няня по скайпу бесплатно почитает сказки или пообщается с ребенком. Но, как показывает опыт, рассчитывать, что "тетя на расстоянии" способна занять малыша дольше, чем на час, не приходится. Поэтому некоторые москвичи уже сейчас договариваются сидеть с малышами по очереди. А кто-то пробует найти в своем районе семейный детский сад, готовый взять на несколько часов "дополнительного" ребенка, естественно, за плату. Схожие услуги кратковременного пребывания детей предлагают в частных образовательных центрах. Например, в центре на проспекте Маршала Жукова берутся посидеть с ребенком в мини-группе на 5 человек за 1,5 тысячи рублей с 9.00 до 13.00 или с 15.00 до 19.00.

Отдых с пользой для здоровья

Предлагают свою помощь, "соблюдая меры безопасности", ряд кружков и секций. Официально с 28 октября по 7 ноября в городе они закрыты. Но, например, популярный клуб игры в футбол и теннис на это время арендовал в Чеховском районе Подмосковья гостиницу с футбольным полем и кортами. "Предлагаем тренировки на улице, а затем занятия на целый день, питание и проживание, формально ничего не нарушая, - рассказала "РГ" представительница клуба Виктория. - Это формат спортивных сборов. Если папа или мама поедут вместе с ребенком, нужно оплатить и проживание взрослого". Стоит такое удовольствие дорого - за пять дней "сборов" за ребенка надо заплатить 37 тысяч рублей. Зато сын или дочь будут много гулять и играть, дышать свежим воздухом, а родители спокойно работать дома или, доплатив еще 15 тысяч, поработают рядом в гостинице.

Схожий вариант предлагает сетевой баскетбольный клуб, представительства которого есть более чем в 20 городах страны. С 30 октября по 6 ноября (с тренировками, анимацией, питанием и проживанием в пансионате под Истрой) стоимость поездки составит около 39 тысяч рублей.

Для детей от 6 лет и старше выбор больше. Как рассказали "РГ" в турклубе Good Win, запретов на работу подмосковных пансионатов и домов отдыха нет. "Набираем группы, желающих много. Но ребенку нужно получить справку о том, что у него не было контактов с больными ковидом и другими вирусными и инфекционными заболеваниями, - рассказал менеджер турклуба. - У нас осенняя смена пройдет с 30 октября по 7 ноября в пансионате Полушкино в Раменском районе Московской области. Проживание, питание, присмотр за ребенком, а также различные активности обойдутся в 23 тысячи рублей". Подучить английский язык можно во время "языковой смены" в Яхроме. Как сообщили "РГ", на время смены с детьми будут общаться только на английском языке. "Обучение построено по британской образовательной программе, мы предоставляем полный пансион, развлекательные языковые активности. Тур на 7 дней обойдется в 33 тысячи рублей", - сообщили "РГ" организаторы.

430 тысяч детей в возрасте от 2,2 года в этом учебном году в столице посещают дошкольные группы государственных школ

Пару часов спокойствия

Если работа позволяет проводить время с ребенком, но требуется пара часов тишины, на помощь придут музеи и театры. Эти культурные площадки остаются открытыми. Правда, стоит учесть, что билеты в период каникул достать сложно. Например, в Государственный кукольный театр им. Образцова можно попасть уже только 6 ноября. Такая же ситуация в Детском музыкальном

театре им. Натальи Сац. Проданы билеты на все "ковидные" выходные в Уголке дедушки Дурова, РАМТе и других.

Возьмите отпуск

Есть удаленные работы, которые не позволяют надолго отлучаться из дома, но при этом на вас еще и ребенок. Чтобы он дал вам возможность заняться своими делами, придется проявить смекалку. Например, попробовать увлечь ребенка знакомым занятием, чуть изменив задание. Если он любит лепить, дайте пластилин, картон и попросите сделать картину из пластилина, если любит мультфильмы - поищите их аналоги на иностранном языке. Новый ракурс занятия позволит получить новые навыки и надолго увлечет дошкольника. Ну а самое лучшее, советуют специалисты, возьмите отпуск. Возможно, незапланированный отдых станет для семьи большим подарком и запомнится на долгие годы.