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26.10.2021 21:24
Рубрика: Культура

Лауреатом премии "Ясная поляна" стал Герман Садулаев за роман "Готские письма"

Текст: Наталья Соколова
В Бетховенском зале Большого театра прошло вручение премии "Ясная поляна". Лауреата объявил актер Гоша Куценко, вначале прочитав отрывок из романа-победителя Германа Садулаева.

"Там каждый может выбрать фрагмент себе по душе, здесь очень много фрагментов, - рассказал о своих впечатлениях от книги "Готские письма" писатель, член жюри Евгений Водолазкин. - Книга серьезная, но написанная с юмором. Чем серьезнее вещи говорит человек, тем больше он должен улыбаться. Готское начало, неуправляемое, хаотическое оно прослеживается в любой истории. В любой точке земного шара может прорваться эта лава. Хотя кажется, что она давно ушла. Еще одна тема в книге - как большая история и малая история человека соприкасаются".

Фото: Юрий Простяков / РИА Новости
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"Готские письма" - сборник повестей, рассказов, исторических эссе, заметок и даже скетчей о загадочном племени готов, создавших свое первое государство на территории нынешней России, впоследствии вторгнувшегося в пределы Римской Империи и расселившегося по Европе.

Гран-при в номинации "Современная русская проза" составляет 3 млн рублей.

"Ясная поляна" - моя самая любимая литературная премия, - сказал лауреат. - За атмосферу любви к литературе. Здесь все как семья. Мне кажется, это сон. В нем Гоша Куценко читает отрывок из моей книги, вице-спикер Госдумы Петр Толстой вручает премию, а где-то там Тарантино экранизирует мою книгу".

Досье

Литературная премия "Ясная Поляна" поддерживает традиции классической и актуальные тенденции современной русской литературы. Она вручается с 2003 года. Жюри премии возглавляет советник президента по культуре Владимир Толстой. Лауреатами премии в разное время становились Евгений Чижов, Ольга Славникова, Сергей Самсонов, Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.

Подробнее о премии читайте на портале ГодЛитературы.РФ.

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