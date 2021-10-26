Москвичи начали сдавать жилье только вакцинированным

Некоторые собственники в столице в своих объявлениях о сдаче квартир среди прочих условий начали прописывать наличие прививки от ковида. Чем они руководствуются, выдвигая такие требования?

По мнению совладельца инвестиционной компании Garnet Екатерины Сивовой, таким способом арендодатели заботятся о собственном самочувствии и здоровье тех, кто снимает у них жилье. "Это вполне обосновано, поскольку человек, который заболевает коронавирусом, вынужденно садится на больничный, и у него могут возникнуть проблемы с оплатой жилья, - объяснила Сивова. - Кроме того, некоторые владельцы так хотят подчеркнуть эксклюзивность своего предложения". Такая педантичность, предположила она, должна быть считана арендатором. По словам Сивовой, если владелец квартиры настолько щепетилен, то он может излишне часто приезжать и проверять квартиру на предмет соблюдения правил проживания.

Владелец жилья, сдавая свою недвижимость, имеет право диктовать любые условия, которые считает нужными. Он, например, может попросить откликаться на объявление только гражданам РФ, семейным парам без детей и домашних животных и так далее. Фантазия собственников обычно безгранична - те, кто хотя бы раз искал съемное жилье, это подтвердят. Но тут не придраться - кому как не хозяевам решать, кому они могут доверить свои квадратные метры.

Так что требование арендатора о прививке, говорит заслуженный юрист России Иван Соловьев, не противоречит гражданскому законодательству. К тому же, учитывая, что число вакцинированных от ковида с каждым днем растет, многие потенциальные квартиросъемщики отвечают этим критериям.

- Однако до конца понять мотивацию владельцев недвижимости, дающих такие объявления, достаточно сложно. Ведь любое дополнительное условие, устанавливаемое для арендаторов, снижает вероятность заключения договора, - считает Иван Соловьев. - В то же время можно предположить, что арендодатели хотят подстраховать себя в будущем, если вакцинация станет всеобщей и за отказ от прививки будут предусмотрены штрафы. В любом случае это новая страница в истории аренды и дополнительный стимул сделать прививку для нуждающихся в съемном жилье.

На рынке посуточной аренды, по словам гендиректора сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Юрия Кузнецова, объявления с условием о прививке пока не встречаются. На данном этапе, по его мнению, такое явление вряд ли станет массовым, да и ставки на кратковременную аренду из-за этого не изменятся.

- Если на нашем ресурсе появится много арендодателей, которые по своей инициативе захотят требовать сертификат о прививке, мы подумаем о том, чтобы выделить такие объекты в поиске и добавить отдельный фильтр для удобства гостей и хозяев, - объяснил Кузнецов. - В прошлом году мы сделали раздел с жильем, которое можно было снять для самоизоляции, и он пользовался достаточной популярностью.