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26.10.2021 14:02
Рубрика: Экономика

Москвичи перед длинными выходными пошли по магазинам

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в столице в последние выходные перед нерабочим периодом с 28 октября по 7 ноября вырос спрос на продукты и другие товары. По оперативным данным контрольно-кассовой техники (ККТ), в непродовольственной рознице обороты 23-24 октября выросли на 3% в сравнении с предыдущим уик-эндом и составили 9,6 млрд рублей.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Владимир Ефимов отметил: ​"Известие о скором закрытии большинства непродуктовых торговых отраслей города стало стимулом для москвичей делать покупки, которые они планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали или же собирались приобрести именно в те 11 дней, когда магазины не будут работать. Так, значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды, которые должны быть с 28 октября по 7 ноября закрыты в связи с новыми ограничениями. Если в предыдущие выходные, 16-17 октября, их среднесуточный оборот составлял 1,36 млрд рублей, то 23-24 октября он возрос на 14% - до 1,56 млрд рублей".

Фото: Сергей Михеев
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​По данным Аналитического центра Москвы, продажа косметики выросла на 13%: если 16-17 октября среднесуточная выручка составляла 297,7 млн рублей, то в последние выходные перед введением ограничительных мер - она увеличилась до 337,5 млн рублей. А вот аптеки ​не столкнулись с ростом спроса, они останутся открытыми. Будут работать без ограничений и продуктовые магазины, но и у них среднесуточная выручка за выходные 23-24 октября выросла на 20% и достигла 2,9 млрд рублей. Наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины, а выручка супермаркетов и универсамов осталась достаточно стабильной: москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров", - отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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