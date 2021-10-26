Москвичи перед длинными выходными пошли по магазинам

Владимир Ефимов отметил: ​"Известие о скором закрытии большинства непродуктовых торговых отраслей города стало стимулом для москвичей делать покупки, которые они планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали или же собирались приобрести именно в те 11 дней, когда магазины не будут работать. Так, значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды, которые должны быть с 28 октября по 7 ноября закрыты в связи с новыми ограничениями. Если в предыдущие выходные, 16-17 октября, их среднесуточный оборот составлял 1,36 млрд рублей, то 23-24 октября он возрос на 14% - до 1,56 млрд рублей".

​По данным Аналитического центра Москвы, продажа косметики выросла на 13%: если 16-17 октября среднесуточная выручка составляла 297,7 млн рублей, то в последние выходные перед введением ограничительных мер - она увеличилась до 337,5 млн рублей. А вот аптеки ​не столкнулись с ростом спроса, они останутся открытыми. Будут работать без ограничений и продуктовые магазины, но и у них среднесуточная выручка за выходные 23-24 октября выросла на 20% и достигла 2,9 млрд рублей. Наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины, а выручка супермаркетов и универсамов осталась достаточно стабильной: москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров", - отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.