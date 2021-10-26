Можно ли в Москве жить без смартфона

Собственно, поводом для эксперимента стало недавнее исследование "Мегафона". Как сообщили "РГ" в пресс-службе оператора, несмотря на возвращение многих офисных работников с удаленки, заметный в начале пандемии рост мобильного трафика в Москве продолжился. "Это обусловлено тем, что за время пандемии компании перевели ключевые бизнес-процессы в онлайн-формат, - заявили представители компании. - В 2021 году мобильный интернет-трафик в крупнейших деловых центрах Москвы вырос в четыре раза по сравнению с 2019 годом". В целом, как показала аналитика на основе big data, москвичи стали гораздо больше общаться онлайн. Даже в деловых центрах, где люди могут просто подойти друг к другу и сказать пару слов, у "планктона" появилась привычка зависать в мессенджерах. Именно на них приходится до 60 процентов всего трафика, подсчитали в "Мегафоне". Кстати, до пандемии, в 2019-м, на этот сегмент уходило лишь 40 процентов трафика. При этом общий объем информации, так или иначе загруженной из "инета" в телефоны, по подсчетам ряда операторов, за тот же период вырос в 1,5 раза.
Такое ощущение, что без телефона в Москве просто нереально прожить. По словам заммэра Натальи Сергуниной, смартфоном владеет 91 процент горожан. "Уже сейчас 60 процентов трафика на столичном портале mos.ru приходится на смартфоны и планшеты, - комментирует вице-мэр. - Поэтому для удобства жителей мы и развиваем мобильные приложения. В них доступен основной набор городских услуг и онлайн-сервисов".
Неужели так велика наша зависимость от смартфона? Попробую проверить! Благо сохранилась старая добрая кнопочная Nokia. В чем ее плюс? Звонит точно так же, как и смартфон, но ни мессенджеры, ни мобильные приложения не установишь. В 8.30, только проснувшись и на секунду забыв об эксперименте, побежал снимать телефон с зарядки. И тут же обнаружил - а делать-то в нем нечего! Ни новостей, ни погоды - ничего не узнать. Сложно оказаться в полнейшей изоляции от мира. Даже включив телевизор, не сразу сориентировался в новостях. И главное - словно нет никакого коронавируса! В большинстве передач, которые удалось посмотреть по развлекательным и спортивным каналам, о нем не было ни слова...
Удивительно, но даже в ноутбуке с включенным интернетом соблазн устроить интернет-серфинг оказался гораздо меньше, чем со смартфоном в руках. За утро примерно часа два ушло на написание заметки, еще полчаса - на просмотр новостей. Впервые за несколько дней доделал давно отложенные дела: сдал обратно арендные зарядки в ближайший ТЦ, дошел до ВДНХ. Но до самого вечера не отпускало странное чувство: что-то в этом мире не так... Знаете, сколько раз позвонил телефон с 8.30 до 17.30? Ни разу! Зато на следующее утро, когда я включил смартфон, обнаружил несколько сотен сообщений и четыре аудиозвонка, сделанных по мессенджерам. Чтобы "разгрести" все это по степени важности, потратил около полутора часов. Это при том, что половину этого хлама сразу удалил - обычный флуд в нескольких чатах. На его обслуживание каждый день прежде уходило до 2 часов времени. И что еще удивило: ни одно из сообщений не было с грифом "очень срочно". В противном случае обязательно бы последовал звонок на кнопочный телефон. Решил такие эксперименты проводить хотя бы раз в месяц. Причем лучше по два дня подряд. Первый день отведу на адаптацию к жизни в мире, свободном от уведомлений и спама.