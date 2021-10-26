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26.10.2021 23:35

Можно ли в Москве жить без смартфона

Более 400 пропущенных сообщений, 4 неуслышанных аудиозвонка и не менее трех часов освобожденного времени. Таков краткий итог эксперимента корреспондента "РГ", который провел сутки без смартфона. И, соответственно, без мобильного интернета.

Собственно, поводом для эксперимента стало недавнее исследование "Мегафона". Как сообщили "РГ" в пресс-службе оператора, несмотря на возвращение многих офисных работников с удаленки, заметный в начале пандемии рост мобильного трафика в Москве продолжился. "Это обусловлено тем, что за время пандемии компании перевели ключевые бизнес-процессы в онлайн-формат, - заявили представители компании. - В 2021 году мобильный интернет-трафик в крупнейших деловых центрах Москвы вырос в четыре раза по сравнению с 2019 годом". В целом, как показала аналитика на основе big data, москвичи стали гораздо больше общаться онлайн. Даже в деловых центрах, где люди могут просто подойти друг к другу и сказать пару слов, у "планктона" появилась привычка зависать в мессенджерах. Именно на них приходится до 60 процентов всего трафика, подсчитали в "Мегафоне". Кстати, до пандемии, в 2019-м, на этот сегмент уходило лишь 40 процентов трафика. При этом общий объем информации, так или иначе загруженной из "инета" в телефоны, по подсчетам ряда операторов, за тот же период вырос в 1,5 раза.

Такое ощущение, что без телефона в Москве просто нереально прожить. По словам заммэра Натальи Сергуниной, смартфоном владеет 91 процент горожан. "Уже сейчас 60 процентов трафика на столичном портале mos.ru приходится на смартфоны и планшеты, - комментирует вице-мэр. - Поэтому для удобства жителей мы и развиваем мобильные приложения. В них доступен основной набор городских услуг и онлайн-сервисов".

Неужели так велика наша зависимость от смартфона? Попробую проверить! Благо сохранилась старая добрая кнопочная Nokia. В чем ее плюс? Звонит точно так же, как и смартфон, но ни мессенджеры, ни мобильные приложения не установишь. В 8.30, только проснувшись и на секунду забыв об эксперименте, побежал снимать телефон с зарядки. И тут же обнаружил - а делать-то в нем нечего! Ни новостей, ни погоды - ничего не узнать. Сложно оказаться в полнейшей изоляции от мира. Даже включив телевизор, не сразу сориентировался в новостях. И главное - словно нет никакого коронавируса! В большинстве передач, которые удалось посмотреть по развлекательным и спортивным каналам, о нем не было ни слова...

Удивительно, но даже в ноутбуке с включенным интернетом соблазн устроить интернет-серфинг оказался гораздо меньше, чем со смартфоном в руках. За утро примерно часа два ушло на написание заметки, еще полчаса - на просмотр новостей. Впервые за несколько дней доделал давно отложенные дела: сдал обратно арендные зарядки в ближайший ТЦ, дошел до ВДНХ. Но до самого вечера не отпускало странное чувство: что-то в этом мире не так... Знаете, сколько раз позвонил телефон с 8.30 до 17.30? Ни разу! Зато на следующее утро, когда я включил смартфон, обнаружил несколько сотен сообщений и четыре аудиозвонка, сделанных по мессенджерам. Чтобы "разгрести" все это по степени важности, потратил около полутора часов. Это при том, что половину этого хлама сразу удалил - обычный флуд в нескольких чатах. На его обслуживание каждый день прежде уходило до 2 часов времени. И что еще удивило: ни одно из сообщений не было с грифом "очень срочно". В противном случае обязательно бы последовал звонок на кнопочный телефон. Решил такие эксперименты проводить хотя бы раз в месяц. Причем лучше по два дня подряд. Первый день отведу на адаптацию к жизни в мире, свободном от уведомлений и спама.

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