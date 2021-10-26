На mos.ru заработала услуга по вывозу ненужных вещей

Новый сервис позволяет избавиться от ненужных вещей всего за несколько кликов на портале mos.ru, рассказали "РГ" в пресс-службе ГКУ "Новые технологии".

Найти услугу несложно. В поисковой строке на mos.ru набираем: "Вывоз ненужных вещей". Далее заполняем заявку. Пока вывозить будут крупногабаритную бытовую технику и металлические изделия. Так, на утилизацию можно отправить старый автомобиль или чугунную ванну.

Раньше, чтобы избавиться от подобных вещей, нужно было заказывать специальный контейнер для мусора, самый дешевый стоил бы от 7 тысяч рублей. Теперь достаточно подать онлайн-заявку, и к вам приедет специалист, который бесплатно заберет ненужную технику и отправит ее на утилизацию.

Процесс заполнения заявки состоит из трех шагов. Сначала пользователь уточняет свой адрес (он загрузится автоматически, если в личном кабинете указаны соответствующие данные). Затем его попросят отметить, есть ли в доме лифт. Затем можно выбрать удобные дату и время вывоза. Мастера работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

Затем заявитель должен выбрать категорию мусора: "Бытовая техника" или "Металлические изделия". Всего в одной заявке можно отметить до 20 ненужных вещей. После того как пользователь кликнет на кнопку "Подать заявку", обращение передадут в работу мастерам. Операторы свяжутся с заявителем для уточнения деталей заказа.

Если оператор уже подтвердил онлайн-заявку, но возникла необходимость скорректировать перечень вещей для вывоза или же перенести вывоз, пользователю следует перезвонить в компанию и сообщить об изменениях. Номер телефона компании, выполняющей заказ, будет указан в личном кабинете.

В будущем сервис планируют модернизировать, расширив возможности для горожан. Они смогут заказывать вывоз тяжелой мебели (старых диванов, шкафов, кроватей), матрасов и других тяжелых вещей.

Напомним, что всего на портале mos.ru доступно более 380 электронных услуг и сервисов. Самые популярные - электронный дневник школьника, прием показаний приборов учета воды, получение единого платежного документа и оплата по нему жилищно-коммунальных услуг, запись к врачу, получение QR-кода о вакцинации, а также прием показаний электросчетчиков.