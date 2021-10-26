На столичных дорогах пробки составили 9 баллов

На столичных дорогах вечером во вторник наблюдаются пробки в 9 баллов. Основные затруднения - в центральной части города, на Садовом, ТТК и МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

По данным департамента, средняя скорость движения сейчас в городе - 22 км/ч. Наиболее сильные пробки на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и МКАД. Ситуацию на трассах ухудшают дорожные работы: движение ограничено на 90 км, 32 км, 1 км кольцевой автодороги, на Алтуфьевском шоссе в районе МКАД, на ТТК в районе Рижской эстакады и на Новолужецкой эстакаде (внешняя сторона), а также на Волгоградском проспекте у д. 45.

По прогнозам специалистов, движение станет свободнее после 20:30.