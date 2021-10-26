Назван возможный мотив убийства семьи с ребенком в Москве

Финансовые мотивы могли стать причиной убийства семьи с ребенком на юго-западе Москвы, предполагает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Убитым главой семейства оказался 57-летний Михаил Яхонтов. Несколько лет назад он возглавлял столичный филиал "Смоленского банка". Кредитное учреждение лопнуло: средства исчезли. Михаилу Яхонтову тогда предъявили обвинения в растрате и фиктивном банкротстве, он был осужден.

Вместе с Михаилом Яхонтовым были убиты его жена и 8-летний сын. Их тела нашли в квартире на Мосфильмовской улице. Следствие помимо финансовой проверяет и другие версии, расследование уголовного дела продолжается.