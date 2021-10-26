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26.10.2021 01:15
Рубрика: Общество

Около половины жителей Москвы страдают от недосыпа

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 244(8595)
Почти у 40 процентов москвичей есть проблемы со сном - они хронически не высыпаются, не могут долго уснуть или встают посреди ночи. Хуже спят только жители Воронежской области и Санкт-Петербурга. Об этом говорят результаты опроса, который провели эксперты Garmin и HeadHunter.

По мнению респондентов, недосып у них случается из-за стресса - по крайней мере так ответило большинство (61 процент). Не исключено, что сказывается высокая загрузка по работе или учебе (43 процента), а 36 процентов опрошенных сказали, что просто привыкли мало спать. Кого-то беспокоят громкие звуки (27 процентов), а кто-то называет себя метеозависимым (13 процентов). Есть те, кто пьют кофе, чай или энергетики перед сном (11 процентов) или до поздней ночи пропадают за компьютерными играми (8 процентов). Оказалось, от шести до восьми часов в сутки спят только 59 процентов жителей столицы, 20 процентов - меньше шести часов, остальные - больше восьми часов.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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По мнению экспертов, все названные респондентами проблемы, действительно, имеют место быть. Недосыпом чаще страдают жители больших городов - им знакомы и бешеный ритм, и трудоголизм, и стресс. "Если человек не может вовремя лечь и встать с кровати, то это первый признак нарушения сна, - говорит доктор медицинских наук Михаил Кутушов. - Если поздно ложиться и мало спать, то это насилие над организмом. Он не успевает полноценно отдохнуть и, соответственно, быстрее устает. Отсюда очень много болезней".

Врач-терапевт Алевтина Федина согласна с коллегой и рекомендует отказаться от "рваного" образа жизни. Например, некоторые в будние дни встают на работу в 6 утра, а в выходные отсыпаются до 11. Таким образом помимо других проблем со здоровьем можно приобрести и хроническую бессонницу. Чтобы избавиться от нее, нужно как раз наладить режим сна. "Каждый день надо ложиться спать и просыпаться в одно и то же время с погрешностью в 30 минут, - рассказала Федина. - Поможет и спорт - интенсивные нагрузки три раза в неделю снимают уровень стресса и улучшают сон". По мнению Алевтины Фединой, не стоит пренебрегать обустройством спальной зоны - матрас и подушки должны быть удобными, а шторы - плотными.

В нерабочие часы важно оградить себя от компьютера и соцсетей. Человек, который то и дело общается во всевозможных чатах и судорожно проверяет электронную почту, часто теряет контроль над временем. "Надо уметь переключаться с одной задачи на другую, давая мозгу возможность отдохнуть, - отмечает психолог Татьяна Изумрудова. - Рабочие задачи должны оставаться в рабочем дне, и не важно, что с удаленным доступом все графики смешались. Есть работа, а есть отдых". Если от недосыпа избавиться самому не удается, лучше обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы.

Кстати

В целом по России, как показал опрос, о нарушениях сна говорили преимущественно юристы (57%), бухгалтеры (45%), работники сферы управления персоналом (43%), представители сельскохозяйственной отрасли (43%), маркетинга, PR и рекламы (42%), административный персонал (41%), работники IT-индустрии (41%), журналисты (41%) и студенты (40%).

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