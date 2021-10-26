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26.10.2021 11:08

Пандемия дала огромный толчок развитию маркетплейсов

Текст: Сергей Бекренев (президент ГК "ЕЮС")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 244(8595)
Пандемия дала огромный толчок развитию маркетплейсов. Но что ждет эти площадки дальше?

Психология потребителя не так сложна: никто не хочет совершать лишние действия и телодвижения. Тем более если все к этому располагает и подталкивает: например, единая система скидок и баллов, когда бонусы, полученные за покупку продуктов, можно потратить на каршеринг. В будущем экосистемы, которые сразу дадут возможность и приобрести товары, и забронировать столик в ресторане, и вызвать такси, станут абсолютной нормой. Зачем отдавать клиента кому-то другому, если можно предложить ему все необходимое здесь и сейчас?

Фото: iStock
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На онлайн-площадках наряду с товарами можно будет получить и услугу от специалиста. Например, онлайн-тренировку или развивающие занятия с ребенком. И сразу докупить все нужное: спортивный инвентарь или цветную бумагу для поделок. Можно будет положить в корзину консультации юриста, врача, психолога, ветеринара, оперативно решить правовой вопрос или получить расшифровку медицинских анализов. Также можно ожидать появления маркетплейсов, продающих полный набор услуг по недвижимости.

Уже сегодня маркетплейсы стараются максимально понять запросы покупателей, но в будущем персонализация станет еще более точечной. При этом под нужные параметры будут подстраиваться не только рекомендации подходящих именно вам товаров, но и услуг, в которых вы с учетом ваших потребностей должны быть заинтересованы. Например, если вы заказывали правовую консультацию по разъяснению этапов продажи жилья, вам предложат составление документов или юридическое сопровождение сделки. А если обращались к врачу на сайте из-за лишнего веса - консультации с диетологом или пакет фитнес-тренировок.

При этом будут развиваться и новые возможности онлайн-выбора продуктов для клиентов. Так, могут появиться подробные видеообзоры, демонстрирующие все тонкости процесса работы, вплоть до уровня шума. Активнее будет использоваться и виртуальная реальность. Продавцы на маркетплейсах захотят максимально подробно показывать клиенту, как будет выглядеть стиральная машина в ванной или кофемашина на кухне покупателя. Для этого нужно будет загрузить фото своего домашнего пространства и получить результат. Онлайн-прогулки по будущему жилью при покупке квартиры или дома существуют уже сегодня - так что помешает внедрить виртуальную реальность в другие сферы?

Площадки будут только набирать популярность, становясь все комфортнее

Также бизнес-развитие маркетплейсов связано и с доставками: заказ можно будет забрать или получить за час-два. Станут популярнее покупки в рассрочку или кредит. Люди настолько к этому привыкли, что уже воспринимают приобретение товара с пролонгированной постоплатой как привычную опцию. А значит, в кредит будут покупать не только крупную технику, но и одежду, книги и прочее.

Еще один тренд - в интернете станет больше покупателей старшей возрастной группы. Даже со снижением уровня заболеваемости они остались верны маркетплейсам, оценив удобство, скорость, возможность выбрать лучшую цену и безопасность.

Все перечисленное говорит о развитии маркетплейсов - площадки будут только набирать популярность, становясь все комфортнее и удобнее для клиентов. Но и о продавцах никто не забудет! Условия сотрудничества останутся подходящими для всех. В ином случае все это просто потеряет смысл.

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