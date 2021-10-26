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26.10.2021 11:24

Приемная Воронежской облдумы продолжит работу дистанционно

Обращения граждан в период нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября будут принимать в письменном виде - по почте, телефону и через сайт регионального парламента.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

В связи с ухудшением эпидобстановки в Воронежской области на две недели приостановили работу ряда организаций и объектов, проведение массовых мероприятий запрещено. Но приемная в облдуме продолжит обрабатывать заявления, чтобы максимально оперативно помочь людям справиться с возникающими трудностями.

Фото: Воронежская областная Дума
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- Забота о жителях и защита их интересов - основной приоритет в работе депутатов регионального парламента. Сейчас своевременный отклик на запросы особенно важен. Несмотря на ограничения, общественная приемная продолжает работу с обращениями граждан, чтобы ни один вопрос не остался без решения. Дистанционная форма работы приемной стала привычной и хорошо себя зарекомендовала. А главное - такой формат позволяет снизить риски для здоровья и жизни воронежцев, - подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Обращения в адрес депутатов можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или через электронную приемную на сайте регионального парламента. При этом необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Для получения устных разъяснений можно позвонить по телефону 8 (473) 277-93-13. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также с 25 октября региональная общественная приемная "Единой России" будет работать в формате волонтерского центра. Звонки принимаются в будние дни с 9 до 18 часов по номеру 8 (473) 239-93-39.

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