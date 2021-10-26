Продуктовые бренды ЦФО стали участниками всероссийского конкурса

Стартовавшее голосование во Всероссийском конкурсе "Вкусы России" сразу обострило конкуренцию между регионами. В нынешнем году производителей, выпускающих как продукты питания, так и составляющие для них и претендующих на победу в этом соревновании, гораздо больше, чем в прошлый раз. И хотя организаторы не обещают в случае победы ни ценных призов, ни грантов на развитие, каждый участник старается собрать как можно больше голосов. Зачем это и без того успешным фермерам, агрохолдингам и предпринимателям-переработчикам, рассказали они сами.

Чем земля славится

Второй конкурс "Вкусы России" отличается от первого не только числом участников и более широкой географией: бороться за звание брендового продукта теперь стали представители буквально каждого российского региона. И если раньше претендовали на победу в основном блюда и продукты, которые можно положить на сервированный стол, отломить кусочек и попробовать, то теперь среди активных участников гораздо больше производителей компонентов для традиционной кухни многонациональной страны.

Так, в конкурсе от Белгородской области участвует "Старооскольская" мука высшего сорта, упаковка которой, наверное, есть на каждой кухне региона, фермерская капуста "Кузькинская", которая славится сочными листьями, даже если росла в самое засушливое лето, "Сурковский" чеснок, желанный для любой хозяйки, а также известная на всю Россию белгородская свинина и многое другое.

В других регионах заметен тот же тренд. Чего стоит одна тамбовская картошка, которая за несколько часов голосования набрала свыше 2000 лайков.

- На этом конкурсе никто не изучает вкус блюд или продуктов, - отмечает руководитель службы маркетинга ООО "ТД "Оскольская мука" Елена Азоркина. - Мы предлагаем оценить нашу муку не с точки зрения ее исключительных качеств, как это делается, к примеру, на специализированных конкурсах. Там собирается комиссия, которая и экспертизы проводит, и пробует продукт на вкус. Здесь же мы представляем нашу муку как бренд, который известен не только в регионе, где его производят, но и далеко за его пределами.

Гастрономическая история

И это можно сказать обо всех номинантах "Вкусов России". Разница лишь в том, что одни продукты возникли благодаря интересным историям и особенностям культуры, другие сами стали поводом для создания таких историй, праздников и обрядов. Благодаря этому складывается репутация продукта, образ для его продвижения и в некоторой степени конкурентное преимущество перед другими.

Орловский залегощенский лимонад - один из таких примеров. Вместе с местными пряниками и выпечкой его предлагают купить всем гостям Орловщины. И историю его, наверное, знает каждый обыватель. Все дело в том, что для приготовления лимонада вода берется из освященного родника. Другие компоненты напитка - натуральные или идентичные натуральным. Все это не позволяет лимонаду долго храниться, но это, как говорят орловцы, и не нужно: он пользуется огромной популярностью.

Многие блюда и продукты можно привезти домой как прекрасные сувениры

Нередко продукт делает узнаваемым известная личность. Так, в качестве горинских мясных деликатесов из Белгородской области не приходится сомневаться благодаря легендарному председателю одноименного колхоза: Василий Горин до сих пор живет в памяти всех, кто его знал, а мясная продукция колхозного комбината продается далеко за пределами региона. На конкурс здесь решили выставить сало, ведь в колхозе - одном из немногих - растят свиней породы крупная белая. Сало же готовят по исключительным рецептам.

Капуста "Кузькинская" - тоже белгородский бренд. И еще неизвестно, была бы она так знаменита, если бы не традиция праздновать "Кузькинскую толоку". Раньше в эти дни каждая опытная хозяйка звала молодых девушек на так называемые вечерки: нарубить капусты для засолки, квашения и других блюд. Тогда же пекли капустные пироги - это было главным угощением. После работы шли водить хороводы. Теперь традиция, конечно, несколько изменилась, но кузькинская капуста известна своей исключительностью - вкусна и в борще, и в пироге, и заквашенная в бочке.

В Липецкой области, несмотря на обилие известных молочных и мясных продуктов, богатство ягодных и овощных культур, выставить на "Вкусы России" собственные товары решили лишь сыровары. За каждым из них - своя история создания, несмотря на относительную молодость каждого вида сыра, ведь производить их начали буквально несколько лет назад. Этот как раз тот случай, когда даже для местных жителей родной регион может раскрыться по-новому. Кто знает, чем обернется увлечение липецких фермеров сыроварением, возможно, через несколько лет регион станет сырной столицей России со своими вкусами.

Значительная часть номинантов конкурса так или иначе подталкивает потребителя к посещению региона производства. Многие блюда и продукты можно привезти домой как прекрасные сувениры. Хотя и не все. Например, краснояружские слобожанские вареники с творогом можно купить в качестве полуфабриката, но далеко ведь такой продукт не увезешь, придется приехать сюда снова.

Задача для маркетолога

Так или иначе, продукты, представленные на конкурс, - своего рода отражение экономической ситуации в отрасли. Ставшие узнаваемыми брендами регионов мясные деликатесы, овощи, ягоды, хлебобулочные изделия, как правило, производят промышленные гиганты. Рядом с ними - представители фермерских, почти домашних фабрик: варенье и мармелад, чай на травах, разнообразный мед и многое другое.

Но есть среди последних и вовсе уникальные продукты. Например, черный сыр "Малевич". Его производят в Курской области на небольшой ферме, рецепт хранят в строгом секрете. Известно лишь, что черный цвет его корочки - это не результат манипуляций с какими-то химическими веществами. Такой насыщенный оттенок придает смесь черного перца и вишневой золы. "Малевич" - тоже результат труда не только сыроваров, но и маркетологов. В его названии - и принадлежность к Соловьиному краю, и повод посетить Курскую область, где некоторое время жил эпатажный автор "Черного квадрата", во вкусе - практически такая же загадка, как в известной картине. Сыровар Александр Волков уверяет: в черном сыре, который еще в прошлом году удивил всех и запомнился на "Вкусах России", только натуральные и качественные составляющие, а также весомый имиджевый компонент: мол, плохим продуктом куряне угощать не будут.

Еще один неожиданный продукт, участвующий в конкурсе, - алексеевское кориандровое масло из Белгородской области. Мало кто знает, что селекция кориандра была начата именно в этих краях, на Алексеевской опытной станции. Шесть первых селекционных сортов было выведено уже в 1939 году. Теперь здесь производят масло, отправляют на экспорт, за границей оно на вес золота. После отжима остается жмых, который добавляют в корм скоту.

- На самом деле, выставляя наше масло на конкурс, мы хотели привлечь внимание к кориандру в целом, - отмечает генеральный директор ООО "НПО "Алексеевское" Василий Костенников. - Все мы знаем кориандр как специю. Возьмете выпечку, кофе, любой маринад, соус - везде кориандр. Но мало кто знает о полезных свойствах самого кориандра и его масла. За границей его покупают - у нас же не понимают ценности. Поэтому мы и решили поучаствовать в конкурсе. Пусть все знают: есть и такой продукт, и он очень полезен. Даже когда жмых добавляют в корма животным, видят, что у них улучшается аппетит, они перестают болеть. А у нас на предприятии за все время случаев коронавируса насчитываются единицы.

Производители не ждут от конкурса финансовой прибыли. В свое участие они закладывают более глубокий смысл: если потребители узнают что-то новое о муке, масле, яблоках, специях и прочих представленных здесь продуктах, станут больше их ценить.

Справка "РГ"

Национальный конкурс "Вкусы России" проводится под эгидой Минсельхоза РФ второй год подряд. На этот раз на него подано 720 заявок из 84 регионов (в прошлом году было 508 заявок). Проголосовать за полюбившиеся бренды можно до 7 ноября на сайте. В 2020-м в голосовании приняли участие более миллиона пользователей Сети.