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26.10.2021 14:55
Рубрика: Происшествия

В лесу под Владимиром пропавшую девочку нашли рядом с телом матери

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Во Владимирской области найдена 10-летняя девочка, вместе с матерью ушедшая в лес.

Фото: скриншот СК РФ / youtube
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В следственном управлении СК РФ по региону рассказали, что сообщение о пропаже матери и ее 10-летней дочери поступило в следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный около 20 часов 24 октября: женщина увела девочку в лес и пропала.

- Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Владимирской области Мария Серова. - В поисках также участвовали сотрудники МЧС и МВД, около 80 волонтеров. Применялись поисковые собаки, квадрокоптеры, квадроциклы, автомобильная техника и вертолет.

В результате пропавшие были  найдены 25 октября около шести часов утра недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района: девочку обнаружили возле тела матери, по предварительным данным, погибшей от переохлаждения.

- Девочке оказана первая медицинская помощь, она госпитализирована в детскую городскую больницу Гусь-Хрустального. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, - сообщила Мария Серова.

По словам представителя СУ СК, во время доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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