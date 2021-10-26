В лесу под Владимиром пропавшую девочку нашли рядом с телом матери

Во Владимирской области найдена 10-летняя девочка, вместе с матерью ушедшая в лес.

В следственном управлении СК РФ по региону рассказали, что сообщение о пропаже матери и ее 10-летней дочери поступило в следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный около 20 часов 24 октября: женщина увела девочку в лес и пропала.

- Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Владимирской области Мария Серова. - В поисках также участвовали сотрудники МЧС и МВД, около 80 волонтеров. Применялись поисковые собаки, квадрокоптеры, квадроциклы, автомобильная техника и вертолет.

В результате пропавшие были найдены 25 октября около шести часов утра недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района: девочку обнаружили возле тела матери, по предварительным данным, погибшей от переохлаждения.

- Девочке оказана первая медицинская помощь, она госпитализирована в детскую городскую больницу Гусь-Хрустального. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, - сообщила Мария Серова.

По словам представителя СУ СК, во время доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.