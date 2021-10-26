Рафик Загрутдинов: Более 30 спортобъектов откроют в Москве к 2025 году

В столице планируется построить 31 спортобъект с 37 бассейнами до конца 2024 года. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что среди строящихся объектов как крупные знаковые объекты для профессионального занятия спортом, так и районные центры для всех горожан. "В частности, свои двери откроют теннисный клуб и Международные центры самбо и бокса в Лужниках, серфинг-парк "Волна" в Мневниках, Ледовый дворец для Центра спорта и образования "Самбо-70", спортивный комплекс с экстрим-парком и зоной воркаут в Некрасовке, а также Дворец тенниса в составе Национального теннисного центра России им. Хуана Антонио Самаранча", - рассказал Андрей Бочкарев.