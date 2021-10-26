Сколько стоит машино-место в подземном паркинге для переселенцев в новом жилье

Многих москвичей, ставших участниками программы реновации, с самого начала волновал вопрос парковки. "В пятиэтажках почти у каждого было свое место, - говорили автомобилисты. - А что ждет нас в доме этажей на 20? К тому же при все более популярной застройке дворов без машин?" К обещаниям архитекторов, что новые дома будут с подземными паркингами, да и уличным парковкам в обновленных кварталах место найдется, относились с недоверием. Но вот прошло четыре года. 42 тысячи горожан по программе справили новоселье. Как они решают автомобильный вопрос на новом месте?

"По программе реновации мы ввели в строй 155 домов. В 63 из них уже сданы в эксплуатацию и подземные паркинги в общей сложности на 4712 мест. Жители домов, в которых они расположены, могут их приобрести", - рассказал "РГ" руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Цена машино-места в среднем в зависимости от округа - от 900 тысяч до 1,4 миллиона рублей. Дорого, но гораздо дешевле, чем в домах коммерческой застройки. Как сообщила "РГ" управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка, в сентябре 2021 года средний бюджет покупки машино-места в новостройках "старой Москвы" составил 2,1 миллиона рублей. Самое же дорогое место в ЖК "Дмитровка 1Х" в Тверском районе обошлось покупателю в 10,5 миллиона рублей.

Москвичи же, переехавшие по программе реновации тоже в центре города, в дом возле "Москвы-Сити" по Мукомольному проезду, 2, купили места в паркинге по 1,4 миллиона рублей. "Да, я заплатил такие деньги, - рассказал Раис Рамазанов, переехавший по программе реновации из Камушек.- Для меня, инвалида, это очень высокая цена. Но у нас же центр, а дом - 40-этажный. Представляете, как трудно вечером тут поставить машину при плотной застройке и обилии людей и автомобилей".

В других округах особого спроса на паркинги все это время не наблюдалось. "Зачем человеку покупать гараж, если можно приткнуть авто даром? - объясняет ситуацию директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. - В отличие от других стран у нас до сих пор законодательно не урегулирован вопрос резидентного размещения автомобилей. Все обозначается одним словом - парковка - и у магазина, и у дома, где живет человек, хотя это две большие разницы".

Ждать, когда изменятся законы, мэр Москвы Сергей Собянин не стал. В августе этого года он издал постановление, в соответствии с которым переселенцам по программе реновации предоставляется 40-процентная скидка при покупке машино-места в своем доме. Воспользоваться ею может и собственник квартиры, и наниматель, но приобрести при этом не более двух машино-мест. Разница оказалась существенной: к примеру, в Восточном округе, в районе Перово, где на улице Владимирской, 30, машино-место, стоившее миллион рублей, стало можно купить за 600 тысяч рублей. А в Южном округе, в Даниловском районе, в новостройке по Рощинскому проезду, 1, место продается за 940 тысяч рублей вместо 1,4 миллиона. И дело пошло! Как сообщили в департаменте строительства, из 959 машино-мест, первыми выставленных на продажу, после выхода документа о скидке заявки поступили уже на 436 машино-мест.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Любовь Проценко

"У нас в семье два автомобиля - у меня и у дочери, - рассказал корреспонденту "РГ" пенсионер Виктор Моисеенко, житель района Митино. - И приобрести мы решили два машино-места, чтобы никому не мучиться с парковкой. Тем более что благодаря постановлению мэра купить смогли по 350 тысяч рублей каждое вместо первоначальной цены в 600 тысяч". Пока Виктор Иванович только заплатил за паркинг, но с большим нетерпением ждет момента, когда сможет спуститься на лифте со своего одиннадцатого этажа прямо к машине и зимой, в любой мороз, сесть за руль в теплую кабину.

Самые же дешевые паркинги - в Зеленограде, в новостройке по Георгиевскому проспекту, 1934 место со скидкой обойдется меньше чем в 149 тысяч рублей.

Участникам программы реновации предоставляется 40-процентная скидка при покупке машино-места в своем доме

Судя по интерактивной карте на сайте фонда реновации, где размещены все выставленные на продажу машино-места, у автомобилистов выбор еще есть. Но откладывать его надолго вряд ли стоит. Дело в том, что ровно через 12 мест после оформления договора на первое машино-место оставшиеся места в паркинге будут выставлены на открытый аукцион для всех желающих. Участвовать в нем смогут жители всех соседних домов, но скидка на них уже не будет распространяться. Впрочем, к этому времени утратят право на нее и жители данного дома.