Состоялось заседание президиума калужского Красного Креста

В заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат городской думы Константин Сотсков.

Председатель регионального отделения Красного креста Лариса Пахомова рассказала об основных направлениях работы организации. Сотрудники Красного креста прошли дополнительную подготовку по оказанию первой медицинской помощи и экстренной реанимации.

В калужских школах организацией проводятся мастер-классы по оказанию первой помощи. Ведется активная работа по популяризации донорства крови и костного мозга. Также продолжается работа по оказанию медицинской помощи и уходу за тяжелобольными.

Юрий Моисеев дал высокую оценку деятельности калужского Красного креста: "Вы постоянно на передовой, сотрудники ежедневно оказывают помощь всем нуждающимся, даже в тяжелых условиях пандемии работа не прекращается. Это очень большое подспорье для медицинских учреждений Калуги и области. Городские власти со своей стороны постараются оказать всю возможную помощь Красному кресту".

Лариса Пахомова в свою очередь поблагодарила главу городского самоуправления за помощь в вопросе предоставления организации нового помещения.

Константин Сотсков отметил, что работа Красного креста очень нужна и востребована, в Калуге многим одиноким тяжелобольным людям требуется помощь и уход, также он предложил проработать вопрос развития службы сиделок

Члены президиума обсудили подготовку к празднованию 155-летия Красного креста, которое будет отмечаться в 2022 году, а также ряд текущих вопросов, связанных с ремонтом помещений, доставкой гуманитарной помощи и содействием лечебным учреждениям в условиях пандемии.