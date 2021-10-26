Станции МЦД готовы к самой холодной и снежной зиме

Железнодорожники завершили подготовку пассажирской инфраструктуры действующих двух линиях МЦД и будущей МЦД-4 к работе в зимних условиях. Подробности "РГ" рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

На станциях проверили работу электрических систем отопления и тепловых завес. Всего более 1,2 тыс. единиц оборудования. На вокзалах Фили, Кунцево, Одинцово МЦД-1, а также Царицыно, Щербинка и Подольск МЦД-2 промыли и опрессовали отопительное оборудование.

На 65 станциях МЦД, а также на 8 вокзалах, расположенных в пределах диаметров, входные группы и оконные проемы подготовили к работе в холодное время года.

На Курском, Рижском, Савёловском и Смоленском направлениях проведены замеры освещённости платформ.

На всех проверили исправность системы антилед. Отметим, что самый сложный и протяженный навес на МЦД расположен на станции Славянский бульвар. Он расположен над двумя платформами. Его общая площадь 13 тыс. кв метров. Антиоблединительная система надежно защищает от образования наледи и сосулек.