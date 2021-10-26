В Москве проходит форум "Религия и мир"

Москва и Россия - столица межрелигиозного диалога, заявляли участники YII международного форума "Религия и мир", собравшиеся в столице для обсуждения важнейших философских и теологических проблем, дискуссий о востребованных миротворческих инициативах.

На полях форума проходит также заседание рабочей группы при президенте по защите прав верующих от дискриминации и насилия. "Мне очень радостно, что в это тяжелые время, когда закрываются границы, когда в России закрываются регионы, вы нашли в себе силы приехать", - сказал на открытии форума президент союза "Христианский мир" Алексей Черкезов.

"Христианский мир" - один из организаторов (наряду с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы) форума, не религиозная, а светская организация, которую учредили несколько диаспор Москвы для защиты традиционных духовных ценностей. Форум "Религия и мир" - ежегодная площадка для такого рода встреч - на этот раз выбрал своей главной темой "Межрелигиозный и межкультурный диалог в пространстве современного мира".

"Мы внедряем любовь к ближнему!", - сказал на открытии форума первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, подчеркнув, что сегодня, как никогда важна поддержка традиционных ценностей, и " в российской школе внедряются именно они".

"Историческим шоком планетарного масштаба" назвал пандемию COVID-19 генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия Максимос Харакопулос: "Иллюзия постоянной безопасности, в которой жил человек, особенно в так называемых развитых странах, перестала существовать". В ситуации, когда каждый вне зависимости от национальности, религии, пола, возраста и социального положения оказался столь уязвимым перед почти невидимым врагом, человечеству пришлось приспосабливаться и вести "особую войну".

К важным выводам, к которым привело нас испытание, Максимос Харакопулос отнес необходимость уважения сосуществования религии и науки, достижения которой не стоит ставить под сомнения, возлагая надежду на спасение исключительно на божественное. "Логика не является противником метафизического", - прежде чем был усвоен этот вывод, к сожалению, по словам докладчика, в Греции, в России и Сербии скончалось много людей церкви. При этом он отметил усилия иерархов, которые практически продвигали программу вакцинации, упомянув греческого митрополита Ларисского и Тирнавского Иеронима, назвав этой прекрасной, достойно упоминания работой.

Второй вывод, который необходимо взять из пандемийных испытаний, чтобы решить столь сложные проблемы, человечеству нужно сотрудничество на всех уровнях. Изменения климата, глобальная бедность, нарушение человеческих прав, региональные конфликты, миграционные потоки должны стать столь же общими темами, как стала пандемия. "Мир стал маленьким", уверен господин Харакопулос, событие в одном месте может повлиять на всю планету. И определяющую роль в общечеловеческом сотрудничестве, по его мнению, должны играть традиционные религии, всегда предполагающие поддержку и утешение людей, помощь слабым, уменьшение неравенства. Он особенно отметил инициативы Межпарламентской ассамблеи православия по связям с законодателями в том числе и в странах, где преобладают другие религии и конфессии, с исламским миром.

По мнению главы Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова, в условиях современной духовной деградации возросла роль духовного и религиозного факторов, а обществу необходимо опереться на потенциал мировых религий и классической культуры.

- Президент России отмечал, что сила нашей страны в свободном развитии всех народов. И многовековая история России свидетельствует о том, что здесь всегда сохранялся разнообразный культурный уклад. Это отличительная черта российской цивилизации, - подчеркнул он.

Противостояние террору, диалог культур - это вопрос, важный для всего мира, заявил на открытии Форума представитель Министерства по делам религий Сирийской арабской республики, директор школы детей ветеранов боевых действий "Дар Аль-Аман" Абдалла Аль-Сайд.

Опасность террора и экстремизма - не только в умах тех, кто его исповедует, сказал он. Сирия переживает очень тяжелый период, но она противостоит экстремистским движениям, в том числе финансирует с Запада.

- Сирия выполнила ряд важных шагов, чтобы искоренить терроризм и экстремизм. Это очень важно, и международный совет по религиозному сотрудничеству нацелен на то, чтобы противодействовать расколу среди религиозных конфессий, чтобы противостоять тем угрозам, с которыми сталкивается, в том числе, наша молодежь, - отметил Абдалла Аль-Сайд.

Второй важной темой разговора стала тема использования высоких технологий.

- Нам крайне важно думать о том, в чьих руках окажутся высокие технологии завтрашнего дня. Технологии управления биологическими процессами, технологии ядерные, технологии искусственного интеллекта. Как употребят их наши сегодняшние студенты, которые станут технологическими лидерами завтрашнего мира? - сказал и.о. ректора МИФИ ( МИФИ - один из организаторов форума) Владимир Шевченко.

- Мы живем в мире, когда все идет к искусственному интеллекту, - отметила проректор по международной деятельности Российского университета дружбы народов (РУДН) Лариса Ефремова - Мы не сможем без этого прожить. Но нам уже сегодня страшно, что будет заложено в его основу. Мы должны задуматься, каким он будет. И я считаю, что в нем должны обязательно быть частицы нашей души и частицы нашей веры.

С момента своего основания РУДН ставил перед собой задачу сформировать лидеров, которые смогут возродить свои страны, сделать их более процветающими, подчеркнула Лариса Ефремова.

- Сегодня таким лидером должен быть человек, у которого внутри живет вера. Вера в свой народ. Вот такую же веру нужно "встроить" и в искусственный интеллект, - сказала она.