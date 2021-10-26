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Рубрика: Экономика

В Москве растет доля пустующих магазинов

Текст: Марина Трубилина

Уровень вакансий в торговых центрах Москвы вырос в третьем квартале до 13%. Это на 3,5 процентных пункта больше, чем за тот же период прошлого года и на 0,5 п.п. больше, чем в предыдущем квартале. Такие данные приводит Knight Frank.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Рост доли свободных площадей объясняется оптимизацией торговых точек у ретейлеров, столкнувшихся с сильным негативным влиянием пандемии в 2020 году. Однако по итогам трех кварталов наблюдается определенная стабилизация показателя, отмечают эксперты.

На фоне текущей эпидемической и экономической ситуации с учетом ввода значительного количества новых площадей прогнозируется рост вакансии до 15% к концу года, считают в Knight Frank.

За третий квартал нынешнего года объем торговых площадей в Москве не изменился, сообщает компания. Во втором же квартале было открыто четыре торговых объекта общей площадью 64,5 тысячи кв.м (ТРЦ "Гравитация", "Prime Plaza", "Саяны", ТЦ "Флотилия"). При этом на 2021 год был анонсирован ввод нового предложения на уровне 540 тыс. кв. м, более 40% которого - перенос с 2020 года. Сроки ввода около 15% площадей уже перенесены на следующий год.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ставки аренды остаются на прежнем уровне.

Обеспеченность москвичей качественными торговыми площадями не изменилась и составляет 532,2 кв. м на тысячу человек. Столица занимает четвертое место среди городов-миллионников, опередив Санкт-Петербург, после Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода.

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Стоит отметить, что помимо прямого негативного влияния пандемических мер на финансовые показатели большинства ретейлеров свой отпечаток накладывают ослабление рубля, волатильность курса валют, внедрение маркировок и онлайн-касс, рост дополнительных расходов - доставка для онлайн-заказов, антисептики и маски для офлайн-точек. Логистические проблемы, связанные с задержками поставок из-за рубежа на фоне ограничений, вынуждают и международных, и российских ретейлеров рассматривать вопросы о переносе производств на территорию России и стран Средней Азии.

Восстановления трафика ТЦ в России до докризисного уровня можно ожидать не ранее первого квартала 2022 года, а по некоторым сегментам, например развлекательным центрам и кинотеатрам, - не ранее середины 2022 года. Во-первых, определенные ограничения, связанные со сдерживанием распространения вируса, физически уменьшат "пропускную" способность объектов, во-вторых, покупательское поведение претерпит изменения: это и естественная осторожность после прошедших месяцев, и снижение покупательских возможностей, и переориентация на онлайн-шопинг.

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