В Москве убили семью одного из экс-руководителей разорившегося банка

Во вторник в Москве в своей квартире на Мосфильмовской улице был обнаружен убитым бывший заместитель управляющего московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов. Убийца не пожалел ни его жену, ни восьмилетнего сына. Если банкир и его жена были обнаружены с ножевыми ранениями, то ребенок с повреждениями шеи. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Тела обнаружила домработница. Погибшему было 57 лет, женщине - 39, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову. Ранее Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство.

В 2019 году Тверской суд Москвы признал его и еще троих бывших топ-менеджеров ОАО "Смоленский банк" виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве банка. Яхонтову было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Недавно он вышел на свободу. Дело в том, что каждый день содержания во время следствия под арестом в СИЗО было засчитано за полтора дня пребывания в колонии.

На момент банкротства банк был должен своим кредиторам более 19 миллиардов рублей. Суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров свыше 8,4 миллиарда рублей. Поэтому среди версий рассматривается в том числе и финансовая, то есть связанная с прошлой банковской деятельностью и оставшимися долгами.

По делу о намеренном банкротстве банка проходили его владелец Павел Шитов, заместитель управляющего московским филиалом Роман Щербаков, а также начальник юридического департамента Тимур Акберов. Одновременно расследовалось еще одно дело о хищениях в этой же организации. По нему был осужден бывший председатель правления банка Анатолий Данилов.

Вторник оказался богат на громкие убийства. В этот же день в Новой Москве был обнаружен труп бывшего заместителя начальника Главного управления экономической безопасности МВД России Алексея Новосельцева. В 2002 году он возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.

Тело мужчины 1953 года рождения с колото-резаными ранами нашли в бане на одном из частных участков садового товарищества "Родник-1", сообщает ТАСС, со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Заведено уголовное дело по факту убийства.