В Москве убита семья с ребенком

На юго-западе Москвы совершено убийство супругов и их ребенка, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Трагедия произошла в квартире на Мосфильмовской улице. В ней найдены тела мужчины, женщины и 8-летнего ребенка. Эксперты нашли следы насильственной смерти. Обстоятельства преступления выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц").

На месте находятся первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.