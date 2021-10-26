В Новой Москве убит бывший замначальник ГУЭБ МВД России

В Новой Москве был убит бывший замначальник Главного управления экономической безопасности МВД России Андрей Новосельцев. Его труп с колото-резаными ранами был обнаружен в бане на одном из частных участков садового товарищества "Родник-1", сообщает ТАСС, со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Из официальной информации известно, что в Новой Москве обнаружен труп мужчины 1953 года рождения.

Тело обнаружила дочь погибшего. Заведено уголовное дело по факту убийства. На месте работает следственно-оперативная группа.