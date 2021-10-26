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Рубрика: Происшествия

В Подмосковье и Санкт-Петербурге полиция ликвидировала подпольные казино

Текст: Владимир Баршев

В подмосковных Мытищах, а также в Санкт-Петербурге сотрудники полиции ликвидировали подпольные казино, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Чтобы не спугнуть подозреваемых, врываться пришлось через крышу. Сотрудники полиции установили и при участии Росгвардии задержали двух предполагаемых организаторов и восемь их сообщников.

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
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Сразу два игорных заведения на улицах Матросова и Семашко в Мытищах попали в разработку. Они работали под видом букмекерских контор, а чтобы закамуфлировать свою незаконную деятельность, в помещениях показывали видеозаписи спортивных соревнований. Однако в помещениях игровых залов, а также по адресам проживания фигурантов обнаружено около 100 единиц игрового оборудования, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, флэш-накопители, ноутбуки, печати различных организаций, документы. Возбуждены уголовные дела по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, уточнила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В Санкт-Петербурге подпольное казино располагалось в доме на Мытнинской набережной. Одна квартира была оборудована под игровую зону с покерным столом, а вторая предназначалась для отдыха игроков. Чтобы застать злоумышленников врасплох, оперативники совместно с бойцами Росгвардии пробрались по крыше жилого дома и ворвались в мансардное помещение через балкон, в этот момент в квартире находились игроки и работники казино. В ходе обыска изъяты более 1 млн рублей и свыше 3 тысяч долларов. По оперативным данным, среднемесячный оборот нелегального казино составлял несколько миллионов рублей, отметила Волк. Подозреваемые задержаны.

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