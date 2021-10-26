В Подмосковье открылся новый центр противостояния раку

Мы публикуем фотографию нового центра противостояния раку. Согласитесь, он очень красив. Не имеет значения внешность лечебного учреждения? Ошибаетесь! Никакая цифровизация не сбросит со счетов значение психологического фактора, особенно когда речь о здоровье, о жизни. Новый центр в Химках импозантен и внешне, и внутренне. А начинен - в этом смогли убедиться те, кому повезло побывать на открытии - самым современным, самым продвинутым оборудованием. И главное: тут уже задействован коллектив специалистов, прошедших современную подготовку.
Побывавшая на открытии Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко отметила, что ядерный центр в Химках стал первым подобным в России. Это место, где используются передовые технологии и лучшее оборудование, это последнее слово науки и медицины. Но самое главное, центр открывает огромные возможности для лечения онкобольных по ОМС. Его построили на частные инвестиции. Такой подход российского бизнеса можно только приветствовать за активное участие в здравоохранении и социальной сфере. Валентина Ивановна поблагодарила губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и академика РАН Григория Ройтберга за то, что такой проект стал возможным.
Еще об одном не умолчать. Нередко проходит торжественное открытие, перерезается заветная ленточка, а потом… Потом долгое ожидание включения объекта в настоящую работу. В Химках не тот случай.
Официально открытый 26 октября Институт ядерной медицины уже работает. Он предлагает онкопациентам полный комплекс помощи. Здесь отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радиотерапевтическое отделение и отделение радионуклидной терапии… Не станем утомлять подробностями. Лишь заметим, Институт ядерной медицины, подразделение АО "Медицина", - уникален, так как включает в себя не только амбулаторно-диагностический комплекс, но и собственный циклотронно-радиохимический комплекс, который будет синтезировать собственные радиофармпрепараты, в том числе лютеций. Этот изотоп синтезируют всего в трех странах мира. Теперь он будет производиться и в Институте ядерной медицины.
Здесь уже доступна терапия с применением радия, йода, стронция, самария. Важная особенность данных препаратов: они локализуются в пораженных органах или тканях, и их воздействие на здоровые органы и ткани минимально.
- Онкологический диагноз по сей день - сигнал огромной опасности, - говорит основатель Института ядерной медицины, президент АО "Медицина", академик РАН Григорий Ройтберг. - Однако рак - не приговор. Благодаря новейшим технологиям мы можем распознавать патологические изменения внутренних органов на самой ранней стадии заболевания, когда характерная симптоматика практически отсутствует. А это позволяет успешно лечить, продлевать высокое качество долгой жизни.