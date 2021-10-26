В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме

В Московской области в жилом доме взорвался газ.

Как уточняет официальный сайт ГУ МЧС Подмосковья, инцидент произошел в Ленинском городском округе. В доме на Советской улице, 14 в квартире № 61 на первом этаже раздался громкий хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения. Повреждена стена между комнатами, оконное остекление не пострадало. Данных о пострадавших пока не поступало. На месте продолжают работать более 20 сотрудников МЧС.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал исполняющий обязанности Видновского городского прокурора Александр Саломаткин, уточняет Telegram-канал региональной прокуратуры.