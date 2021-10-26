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26.10.2021 23:03
Рубрика: Общество

В Подмосковье занято рекордное число аппаратов ИВЛ в ковидных стационарах

Текст: Сергей Бабкин

Количество занятых аппаратов ИВЛ в коронавирусных стационарах Подмосковья достигло рекордных отметок. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил губернатор Андрей Воробьев.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Здравоохранение, как и прежде, работает на пределе, - охарактеризовал ситуацию глава региона. - У нас занято 10 тысяч мест в ковидных больницах".

По оценкам Андрея Воробьева, около 80 процентов пациентов в ковид-центрах не были привиты от коронавируса. При этом вирус стал агрессивнее: в течение двух-трех дней развивается обширное поражение легких.

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