В Подмосковье занято рекордное число аппаратов ИВЛ в ковидных стационарах

Количество занятых аппаратов ИВЛ в коронавирусных стационарах Подмосковья достигло рекордных отметок. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил губернатор Андрей Воробьев.

"Здравоохранение, как и прежде, работает на пределе, - охарактеризовал ситуацию глава региона. - У нас занято 10 тысяч мест в ковидных больницах".

По оценкам Андрея Воробьева, около 80 процентов пациентов в ковид-центрах не были привиты от коронавируса. При этом вирус стал агрессивнее: в течение двух-трех дней развивается обширное поражение легких.