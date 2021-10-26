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26.10.2021 18:40
Рубрика: Экономика

В регионы поступило 412 новых троллейбусов и автобусов

Текст: Евгений Гайва
Автобусные и троллейбусные парки в 2021 году обновлены в 13 российских регионах в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях", сообщили в Минтрансе. Всего в города поступило 412 единиц подвижного состава, последняя партия поступила в Иваново.
Фото: mintrans.gov.ru Фото: mintrans.gov.ru
Фото: mintrans.gov.ru

Восемь новых троллейбусов марки "Адмирал" изготовлены специально для Иваново на заводе-производителе в городе Энгельс, Саратовской области. Машины на 80% состоят из комплектующих отечественного производства, вместимость салона - 96 пассажиров. Новые троллейбусы оборудованы тремя широкими дверными проемами, большими накопительными площадками, откидной аппарелью. Также предусмотрено место для инвалидной коляски с системой фиксации и оповещения водителя.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Троллейбусы также оснащены WI-FI, USB-разъемами для подзарядки телефонов, климат-контролем пассажирского салона и кабины водителя, а также мультимедийной системой с отображением маршрута.

Федеральная поддержка оказывается с применением механизма льготного лизинга на основании конкурсного отбора субъектов страны для предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств со скидкой в 60%.

Новые троллейбусы и автобусы поступили в Воронежскую, Екатеринбургскую, Ивановскую, Казанскую, Кемеровскую, Красноярскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Пермскую, Самарско-Тольяттинскую, Саратовскую и Череповецкую агломерации. На эти цели из федерального бюджета было выделено 3,5 млрд рублей.

Фото: mintrans.gov.ru
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