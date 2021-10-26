В Смоленской области нерабочими объявлены 28 октября - 7 ноября

- Ограничительная мера не распространяется на федеральные учреждения культуры и здравоохранения. Областные организации здравоохранения работают по графику, установленному профильным департаментом, - уточнили в администрации.

В выходные дни приостанавливается доступ посетителей в столовые, кафе, рестораны и другие заведения общественного питания, за исключением кафе при гостиницах и учрежденческих столовых (они могут обслуживать постояльцев и сотрудников), а также торговли навынос и с доставкой.

Закрываются магазины непродовольственных товаров, за исключением аптек, салонов связи и пунктов выдачи интернет-заказов. Также продолжат работу торговые точки, продающие предметы первой необходимости.

Приостанавливается работа салонов красоты, тренажерных залов, бассейнов, зрелищных учреждений, развлекательных комплексов, компаний по оказанию бытовых услуг, за исключением изготовления ключей, автосервисов, ремонта одежды, обуви, бытовой техники, электроприборов и газового оборудования.

Органы исполнительной власти временно прекращают оказание государственных услуг, за исключением регистраций рождений и смертей, а также браков и их расторжений (в случае с браками и разводами регистрация будет проведена, если невозможен перенос процедуры на иные даты).

Заселение в смоленские гостиницы возможно по предъявлении актуальной справки о вакцинировании от COVID-19, перенесенном заболевании либо медицинском отводе от прививки. С 26 октября введены ограничения на посещение заведений общественного питания - их работа заканчивается в 20 часов.