В Воронежской области обновят парк пассажирских автобусов

Всего на развитие транспортного комплекса в 2022 году регион направит около 1,6 миллиарда рублей.

Об этом стало известно по итогам рабочей встречи депутатов областной думы с руководителем департамента промышленности и транспорта Александром Десятириковым. Ее провел председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. В обсуждении участвовали его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также глава комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин.

Встречи парламентариев с чиновниками облправительства, которые проходят по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, посвящены формированию бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.

Воронежская область оказывает системную поддержку промышленным предприятиям. Для поддержания их устойчивости в период "антиковидных" ограничений в 2020 году была успешно реализована первая собственная программа льготного кредитования "Оборотный капитал" с объемом финансирования 60 миллионов рублей. Региональный фонд развития промышленности предоставлял предприятиям займы размером до 10 миллионов под полтора процента годовых при условии, что в период пользования средствами те сохранят не менее 90 процентов среднесписочной численности сотрудников. Благодаря этому в 2020-2021 годах в организациях, участвовавших в программе, будет сохранено не менее тысячи рабочих мест.

С этого года фонд запустил еще одну собственную программу - "Технологическое развитие". Она предполагает выдачу льготных займов размером до 20 миллионов рублей на приобретение промышленного оборудования для модернизации действующих или создания новых производств. Такая поддержка рассчитана в основном на малый и средний бизнес. Для финансирования целевых займов на 2021 год имеется 70 миллионов, ожидается увеличение фонда на 10,7 миллиона. При этом для финансирования одобренных заявок необходимо еще 12,7 миллиона. Александр Десятириков попросил депутатов оперативно рассмотреть вопрос о докапитализации регионального фонда развития промышленности.

В рамках взаимодействия Воронежской области с федеральным Фондом развития промышленности и Фондом развития моногородов местные предприятия получили в 2019-2021 годах 3,2 миллиарда рублей. Льготные займы были выданы на закупку современного оборудования, технологическую модернизацию и расширение производств.

На будущий год на мероприятия, касающиеся развития промышленности, в бюджете региона предварительно заложено более 287 миллионов рублей. В частности, по сравнению с 2021 годом существенно (с 33 до 163 миллионов) возрастет областная господдержка инвестпроектов организаций промышленности. Такой же объем средств должен поступить из федеральной казны. Это позволит запустить новую программу "Инвестиционное развитие" для комплексного финансирования расходов промпредприятий при реализации проектов с общим бюджетом от 100 миллионов рублей.

Бюджет для регионального фонда развития промышленности в 2022 году может составить до 300 миллионов рублей. В связи с этим планируется увеличить максимальные размеры займов по программе "Технологическое развитие" с 20 до 50 миллионов. Это позволит более эффективно поддержать модернизацию предприятий.

Что касается транспортного обслуживания населения, то здесь, как отмечалось на встрече, основными проблемами являются отсутствие у перевозчиков денег на покупку новых автобусов, значительное подорожание газомоторного топлива и нехватка водителей. На ситуацию влияет и отсутствие актуальной маршрутной сети в Воронежской агломерации и в целом по региону, за исключением его столицы.

С 1 июля 2022 года в России предусмотрен переход на контрактную систему организации пассажирских перевозок. В связи с этим до 1 ноября текущего года в Воронежской области планируют оптимизировать маршрутные сети внутри муниципалитетов. До 1 декабря районы и городские округа должны рассчитать объем необходимых бюджетных ассигнований и заложить их в свои финансовые планы. По мнению депутатов, у многих муниципалитетов нет на это достаточных средств, поэтому часть затрат необходимо будет покрывать из казны региона.

В Воронеже контракты на выполнение пассажирских перевозок заключены в основном до 2025 года. В договорах установлены требования к подвижному составу, предусмотрена обязанность подрядчика по его обновлению, а также ответственность за невыполнение перевозок по маршрутам. До 2024 года планируется продолжить выделение субсидий на обеспечение лизинга автобусов. Объем расходов на это увеличат на четыре миллиона рублей. Для муниципального предприятия "Воронежпассажиртранс" объем поддержки составит более 205 миллионов.

В декабре 2021 года в рамках подготовки документов транспортного планирования для Воронежской области и Воронежской городской агломерации будет проведена актуализация маршрутной сети. Эксперты дадут рекомендации по оптимальному классу автобусов, проведут энергоаудит электротранспорта. Ожидается, что будет принято окончательное решение о том, как будет организована работа магистральные пассажирского транспорта на территории агломерации.

На развитие транспортного комплекса региона в 2022 году, по предварительным данным, направят 1,6 миллиарда рублей. Сохраняются субсидии перевозчикам пригородными электричками на компенсацию их выпадающих доходов (429 миллионов рублей), а также возмещение транспортным компаниям на перевозку льготников автомобильным и железнодорожным транспортом (319 миллионов).

Субсидии автотранспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов в связи с регулированием тарифов в первом полугодии (до перехода на контрактную систему) составят 102 миллиона. С 1 июля департамент планирует обеспечить переход на контрактную систему обслуживания межмуниципальных маршрутов. На второе полугодие общая сумма финансирования составит 85 миллионов. Поддержка перевозчиков, которые переводят свои автобусы на газомоторное топливо, превысит 169 миллионов.

Кроме того, департамент получит почти 932 миллиона на защиту населения от чрезвычайных ситуаций. Затраты региональной казны по этому направлению по сравнению с 2021 годом вырастут на 1,2 процента.