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26.10.2021 11:32

В Воронежской области продолжат выдавать микрозаймы малому бизнесу

Расходы региона на развитие предпринимательства в 2022 году увеличатся на 40 миллионов рублей. Это позволит продолжить выдачу микрозаймов и грантов, а также приобретать автолавки для уличной торговли в сельских районах.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Всего на финансирование мероприятий, реализуемых департаментом предпринимательства и торговли, планируют выделить около 240 миллионов. Об этом сообщил его замруководителя Андрей Карташов на встрече с депутатами воронежской облдумы.

Фото: Воронежская областная Дума
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Такие совещания проводятся в преддверии нулевого чтения бюджета на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова. Парламентарии и чиновники вырабатывают единое мнение относительно объемов средств, необходимых для развития тех или иных сфер экономики и социальной сферы.

Очередную встречу провел председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. Присутствовали его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также глава комитета по предпринимательству и туризму Александр Овсянников.

В текущем году Воронежская область получила 203 миллиона рублей (в том числе 138 - из федерального бюджета) по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Благодаря этому были реализованы мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для деятельности самозанятых граждан, для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, для акселерации социальных предприятий. На сегодня освоено 88 процентов средств, до конца года они будут потрачены полностью.

Для развития торговли департамент предоставлял муниципальным районам субсидии на покупку автолавок. На эти цели закладывалось 9,45 миллиона рублей, но по итогам торгов ужалось сэкономить свыше 1,1 миллиона. Для повышения качества продукции в торговых сетях планируется провести отбор и экспертизу проб. На это потратят 200 тысяч рублей.

Фото: Воронежская областная Дума
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До конца года пройдут торги и работы по установке знаков туристской навигации, что обошлось бюджету примерно в миллион рублей. Еще два миллиона на конкурсной основе распределят среди коммерческих организаций, которые развивают туризм в сельской местности. На гранты некоммерческим организациям предусмотрен один миллион рублей.

На 2022 год профильный департамент сформировал заявку на предоставление из областного бюджета 539 миллионов рублей. Пока подтверждено лишь 240 миллионов, но вопрос не закрыт. Андрей Карташов пояснил: дополнительные средства нужны, чтобы докапитализировать областную микрокредитную компанию - из-за пандемии спрос на ее услуги вырос. Увеличение фонда до одного миллиарда рублей позволит обеспечить равномерное предоставление микрозаймов в течение всего года и сохранить действующую ставку кредитования.

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