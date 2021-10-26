Во Владимирской области обучили 49 "социальных нянь"

Новости

Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 19:40
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 19:26
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 19:19
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 19:08
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 19:04
На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей 19:04
У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды 19:00
Роскомнадзор внес Telegram в Реестр социальных сетей 18:57
Портал госуслуг обнаружит поддельные сертификаты о прививке 18:52
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы 18:26
ВОЗ предложила не требовать прививку от COVID для международных поездок 18:22
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла 18:18
Умер актер Николай Ларионов 18:10
В России начали делать прививки от COVID-19 кормящим матерям 18:02
Аналитики: Трафик портала "Госуслуги" вырос на 40% в прошедшие выходные 18:02
Граждан Узбекистана пустят на российские стройки только привитыми 17:58
В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме 17:53
СМИ: Режиссер "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с COVID 17:31
Терапевт Минздрава рассказала, как провести нерабочую неделю с пользой 17:23
На mos.ru заработала услуга по вывозу ненужных вещей 17:20
Видео: В Вологде подозреваемой в убийстве девочки предъявили обвинение 17:16
В Минздраве готовят 14-ю версию временных рекомендаций по лечению COVID-19 17:09
Россия перенесет часть пусков ракет на космодром Куру 17:03
Жильцы дома в Балтийске жаловались на запах газа за час до взрыва 16:55
Гутерриш: Мир движется к климатической катастрофе 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 18:32

Во Владимирской области обучили 49 "социальных нянь"

Во Владимирской области 49 "социальных нянь" безвозмездно присматривают за детьми-инвалидами, организуют их досуг и проводят коррекционно-развивающие занятия.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Региональный департамент социальной защиты населения и учреждения соцобслуживания с 2020 года активно внедряют технологии, альтернативные предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Эта работа проводится в рамках регионального комплекса мер, софинансируемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Во Владимирской области создадут систему долговременного ухода за пожилыми

Благодаря тесному сотрудничеству учреждений соцсферы с организациями среднего профессионального образования области в систему поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, вошли "социальные няни" − студенты-волонтеры. Сегодня уже 49 "социальных нянь" на безвозмездной основе обеспечивают кратковременный присмотр за детьми-инвалидами, организуют их досуг и проводят коррекционно-развивающие занятия. Что позволяет не только предоставить родителям свободное время для решения проблем семьи, но и способствует развитию и социализации особенных детей.

Специалисты-кураторы (реабилитолог и психолог) предварительно обучают всех волонтеров навыкам конструктивного общения и эффективного реагирования на поведенческие особенности детей с инвалидностью.

За время реализации комплекса мер помощью "социальной няни" воспользовались 43 семьи из Владимира, Гороховецкого, Камешковского, Ковровского и Селивановского районов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир Владимирская область - территория развития

Главное сегодня

Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Захарова назвала выгодной НАТО антироссийскую истерию Киева
Кабмин выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения в России
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна