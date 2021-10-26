Во Владимирской области обучили 49 "социальных нянь"

Во Владимирской области 49 "социальных нянь" безвозмездно присматривают за детьми-инвалидами, организуют их досуг и проводят коррекционно-развивающие занятия.

Региональный департамент социальной защиты населения и учреждения соцобслуживания с 2020 года активно внедряют технологии, альтернативные предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Эта работа проводится в рамках регионального комплекса мер, софинансируемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Благодаря тесному сотрудничеству учреждений соцсферы с организациями среднего профессионального образования области в систему поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, вошли "социальные няни" − студенты-волонтеры. Сегодня уже 49 "социальных нянь" на безвозмездной основе обеспечивают кратковременный присмотр за детьми-инвалидами, организуют их досуг и проводят коррекционно-развивающие занятия. Что позволяет не только предоставить родителям свободное время для решения проблем семьи, но и способствует развитию и социализации особенных детей.

Специалисты-кураторы (реабилитолог и психолог) предварительно обучают всех волонтеров навыкам конструктивного общения и эффективного реагирования на поведенческие особенности детей с инвалидностью.

За время реализации комплекса мер помощью "социальной няни" воспользовались 43 семьи из Владимира, Гороховецкого, Камешковского, Ковровского и Селивановского районов.