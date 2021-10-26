Волонтеры помогут москвичам, соблюдающим домашний режим

В нерабочие дни, с 28 октября по 7 ноября, волонтеры помогут москвичам старше 60 лет - купят по их просьбе и привезут домой продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Протянуть руку добра может любой желающий. Что для этого нужно и как попасть в ряды народных помощников?

По информации ресурсного центра "Мосволонтер", стать волонтерами могут горожане от 18 до 59 лет без симптомов ОРВИ. Для участия в акции понадобится действующий QR-код. Он выдается, если пройдена вакцинация от коронавирусной инфекции вторым компонентом или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в России. Получить код могут и те, кто уже переболел COVID-19. Главное, чтобы информация об этом числилась в официальном регистре и с момента выздоровления прошло не больше полугода (180 дней). Подойдет и отрицательный ПЦР-тест, сделанный в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах в ЕМИАС. Срок его действия - 72 часа с даты получения результата исследования.

Все условия соблюдены? А главное - есть желание помогать? Тогда нужно сделать еще один шаг - зарегистрироваться в разделе "События" на сайте центра "Мосволонтер" - mosvolonter.ru. Инструкция с дальнейшими действиями придет на указанный адрес электронной почты. Все волонтеры перед тем, как отправиться к возрастным москвичам, пройдут небольшое обучение. Им выдадут маски и перчатки. Москвичи же старше 60 лет, которым в нерабочие дни потребуется помощь, могут оставить заявку по телефону горячей линии: +7 800 200-34-11.

Перед тем, как отправиться к возрастным москвичам, волонтеры пройдут обучение

Неравнодушные горожане могут принять участие и в акции "Помощники вакцинации". К ней присоединились уже более десяти тысяч человек. В выездных пунктах вакцинации против COVID-19, открытых в торговых центрах и общественных местах города, они следят за тем, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию и не забывали надевать маски. Также волонтеры отвечают на вопросы жителей, помогают сориентироваться и заполнить документы, направляют в кабинет врача и комнату отдыха. Волонтеров обеспечивают экипировкой, питанием и средствами защиты.

Тем временем

Благотворительный сервис на mos.ru, с помощью которого можно переводить деньги проверенным некоммерческим организациям, отменил обязательную авторизацию для пользователей. Теперь, чтобы помочь, достаточно выбрать понравившуюся программу на странице фондов и нажать кнопку "Помочь".

К сервису уже подключены 55 благотворительных организаций. За год работы сервиса москвичи перечислили в разные фонды более 9,2 миллиона рублей.