Где можно подлечиться у врача-тибетолога и увидеть ярко-синий лед

В Бурятии продлили чартерную программу для туристов на зимний Байкал. Она стартует 5 февраля и продлится по 19 марта 2022 года. Авиарейсы зимней чартерной цепочки туроператора из Москвы в Улан-Удэ будут выполняться по субботам.

Предложенные на зимний сезон пакеты будут традиционно в форматах "Лайт", "Стандарт" и "Макси". Таким образом, каждый турист сможет выбрать подходящий именно ему тур по насыщенности экскурсиями и стоимости. Минимальная стоимость тура на восемь ночей - от 46 тысяч рублей.

Специализированные рейсы из центральной части России республика в тестовом режиме начала принимать летом прошлого года. "У нас спрос превысил предложение. Сейчас не хватает мест размещения, и мы немного ограничиваем принятия чартерного рейса. Это послужило стимулом для инвестиционной активности, - подчеркнул глава республики Алексей Цыденов. - Программа, которую Ростуризм поддерживает, компании туры реализуют, дало такой существенный толчок в целом развитию Республики Бурятия".

Программу разработали федеральный туроператор TUI Россия, Ростуризм и правительство региона. "Мы отработали четкие стандарты обслуживания туристов при приеме и размещении, чтобы все было быстро и комфортно для них, - рассказала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова. - Активно вовлекается местное население. Жители прибрежных поселений Байкала приобретают лодки, снегоходы, создают новые экскурсии и услуги для туристов".

В зависимости от пакета гостям предлагают проживание в трехзвездочном отеле с завтраком, трансфер и перелет по маршруту Москва - Улан-Удэ - Москва. А также обзорные экскурсии, этно-ужин с фольклорной программой, катание на собачьих упряжках, фотоссесию на Байкале, бани на берегу и купание в проруби, катание по озеру на судах на воздушной подушке. В программу включат дегустацию национальных блюд, в том числе знаменитые бурятские буузы.

Туристы могут увидеть остров Ольхон, термальные источники, побывать в Иволгинском дацане - центре традиционного буддизма в России. И дополнительно - посетить нефритовую фабрику, музеи, тибетский центр здоровья, где врач-тибетолог даст свои рекомендации, шаманский центр "Тэнгэри" и старообрядческие деревни.

Те, кто приедет в Бурятию в феврале, смогут отпраздновать и буддийский новый год - Сагаалган. Празднуют Сагаалган целый месяц. Это время для почитания старших, символ обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. Туристы смогут познакомиться со множеством обрядов и встретиться с бурятским Дедом Морозом - Сагаан Убгэном.

"Зима на Байкале хоть и морозная, но сухая. В феврале лед уже встает, влажности нет и даже минус 40 не ощущаются. А на Байкале свой микроклимат и там гораздо теплее, чем в Улан-Удэ. Минус 25-28 градусов - такая в последние годы температура, очень редко до 30 доходит", - рассказала Мария Бадмацыренова.

Зимний Байкал - это километры чистейшего льда. Настолько прозрачного, что сквозь него можно разглядеть каменистое дно и плавающих обитателей. А на большой глубине вода приобретает необычный ярко-синий оттенок. Его туристы увидят во время экскурсий - в Чевыркйском заливе, в гротах и у скал.

"Восточная сторона Байкала - открытая. Здесь самые длинные песчаные пляжи, а снег ложится ровно, поэтому мы делаем катки для туристов возле каждого объекта размещения. Можно с комфортом покататься рядом с отелем. А во время экскурсионных поездок туристы смогут гарантированно увидеть синий лед", - отметила Мария Бадмацыренова.

А в марте на Байкале можно наблюдать редкое явление - надвиги льда. Льдины трескаются, ломаются, выдавливаются из толщи, вылетают вверх и разлетаются вокруг. Лед как будто оживает, и все это сопровождается непрерывным грохотом прямо под ногами. Чувствуется вся мощь великого озера.

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