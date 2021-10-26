Из Хабаровска впервые открылись прямые рейсы в Египет

Первый самолет в Шарм-эль-Шейх отправился в пять утра во вторник из Хабаровска. Раньше прямые авиарейсы краевую столицу с Египтом не связывали.

"Компоновка салона Boeing 767-300, который будет задействован перевозчиком на данном направлении, составляет 290 кресел: 278 мест в эконом-классе и 12 в бизнес-классе. Время в пути до популярного египетского города-курорта составит 12 часов, - рассказала начальник пресс-службы АО "Хабаровский аэропорт" Анастасия Хаустова.

Самолеты в Шарм-эль-Шейх будут летать раз в две недели, если позволит эпидемиологическая обстановка. Пока Египет остается одной из тех стран, границы с которыми для России не закрыты. Но прибывая туда все туристы обязаны предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в аэропорт назначения. Это требование действует также и на граждан недавно переболевших коронавирусом. Не делать тест могут те, кто привился, в том числе вакциной "Спутник V". Вернувшись домой путешественники должны пройти тестирование повторно и в течение четырех дней разместить результаты на портале госуслуг.