На Чукотке ужесточили и продлили ограничительные меры по коронавирусу

В Чукотском автономном округе ввели комплекс дополнительных мер по борьбе с COVID-19 из-за роста заболеваемости этой инфекцией. Ограничения будут действовать до 31 декабря включительно.

"Согласно подписанному губернатором округа постановлению в регионе запрещены все публичные мероприятия, а также массовые мероприятия с числом участников более 30 человек", - сообщила пресс-служба губернатора ЧАО.

Работа кружков, секций, клубов допускается при условии, что все присутствующие вакцинированы, либо переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев. Это же требование относится к досуговым мероприятиям в центрах социального обслуживания населения, учреждениях культуры, где число участников не должно превышать 30.

"Допуск на указанные мероприятия должен осуществляться при предъявлении QR-кода либо документа, подтверждающего факт вакцинации, повторной вакцинации либо перенесенного заболевания", - отмечают в пресс-службе.

До 7 ноября включительно приостанавливается работа предприятий общепита в ночное время - с 23:00 до 6:00.

Работодателям региона предписано ограничить проведение очных деловых мероприятий - межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций, за исключением тех случаев, когда они не могут быть проведены в ином формате.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии на Чукотке зарегистрировано 22284 случая заражения коронавирусом, 1826 человек выздоровели. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты порядка 26 тысяч жителей, из них 24,5 тысячи завершили вакцинацию, свыше двух тысяч ревакцинированы.