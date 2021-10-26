На Колыме рассказали, будут ли вводить локдаун в нерабочие дни

В Магаданской области во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября не будут вводить локдаун. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона "Пул-49". Губернатор Сергей Носов подписал документ о работе предприятий в данный период.

Согласно ему, заполняемость кафе и ресторанов ограничат 50 процентами. Кроме того, на Колыме сохраняется масочный режим, социальное дистанцирование и другие санитарно-эпидемиологические меры. Посетить массовые места пребывания людей можно будет по QR-кодам.

Первый замминистра здравоохранения региона Елена Кузьменко рекомендовала провести нерабочие дни в окружении семьи и не контактировать с другими.

- Эти дни даются, чтобы на территории была неделя тишины по эпидемическим правилам, - сказала она.