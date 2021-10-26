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26.10.2021 13:39
Рубрика: Общество

Пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке выплатили 1 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль

Компенсационные выплаты жителям дальневосточных регионов, чьи дома и участки пострадали от паводков этого года, составили почти 1 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании совета округа. В том числе 860 млн рублей поступили из федерального бюджета и 132 млн рублей - из региональных, уточнил он.

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"Кроме того, требуется ремонт почти 2,5 тысячи помещений, приобретение и строительство более 1,7 тысячи домов для людей, лишившихся жилья, - добавил Юрий Трутнев. - По оценке регионов, на эти цели потребуется более 6,6 млрд рублей. При этом 5 млрд рублей необходимо дополнительно для восстановления дорог".

В этом году паводки на Дальнем Востоке затопили 294 населенных пункта в восьми регионах. Вода проникла более чем в 5 тысяч жилых домов, залила более 18 тысяч приусадебных участков, 525 участков автомобильных дорог, 115 мостов и почти 200 социальных объектов.

Кроме того, Юрий Трутнев подвел итоги работ по реновации дальневосточных городов. Среди представленных на экспозиции "Улица Дальнего Востока" мастер-планов лучшими были названы проекты, подготовленные Еврейской автономной областью, Забайкальским и Хабаровским краями.

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