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Рубрика: Происшествия

Сахалинский предприниматель продал фальшивые перчатки на 3 млн рублей

Текст: Сергей Набивачев

Поставщик из Сахалинской области продавал государственным медучреждениям фальсифицированные перчатки. Всего он сумел реализовать 170 тысяч пар почти на три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Сахалинской области.

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По версии полицейских, бизнесмен точно знал, что его товар не имеет регистрационного удостоверения и декларации соответствия. Но, тем не менее, он заключал госконтракты и поставил медицинские изделия на общую сумму свыше 2,8 миллиона рублей государственным заказчикам - медицинским учреждениям островного региона.

В отношении предпринимателя возбуждено несколько уголовных дел о продаже фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий (статья 238.1 УК РФ).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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